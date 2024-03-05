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Bakan Uraloğlu: 100 yıllık işler 22 yıla sığdı

Bakan Uraloğlu; "Cumhurbaşkanımız AK Parti ile ülkemizin siyaset hayatına, birlik dirlik getirdi. Türkiye'yi küresel bir güç, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürdü. 100 yıllık işler 22 yıla sığdı. Baktık ki, Türkiye'nin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 16:27, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 16:29
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Bakan Uraloğlu: 100 yıllık işler 22 yıla sığdı

Bir otelde iş adamlarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, tek mücadeleleri olduğunu, o da milletin refahını yükseltmek ve küresel bir aktör olan Türkiye'nin gücüne güç katmak olduğunu söyledi.

Bu çerçevede cumhurbaşkanı liderliğinde ülkeye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkelerine bağlı kalarak, yeni başarılara imza attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılının ilk yılında, yaklaşık 256 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını hatırlattı.

"100 yıllık işler 22 yıla sığdı"

Birçok sektörde Diyarbakır'ın, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ihracat merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanımız, 12'nci Kalkınma Planı dönemimizin hedeflerini ortaya koydu. Yıllık ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti ile ülkemizin siyaset hayatına, birlik dirlik getirdi. Türkiye'yi küresel bir güç, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürdü. 100 yıllık işler 22 yıla sığdı. Baktık ki, Türkiye'nin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık."

"22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"

Yapılan her yeni yolun geçtiği yerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültür hayatına can katmakta olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem ihracatı artırmak hem de alternatif pazarlar oluşturmak için uluslararası projeleri gündemimize alıyoruz. Örneğin; Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hepimiz için çok önemli bir projedir. Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız" dedi.

Yine, Orta Koridor'da bulunan Türkiye'nin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattı'na ek olarak Zengezur Koridoru'nun açılmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu bildiklerine değinen Bakan Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile birlikte, Zengezur Koridoru orta koridorun gelişimini daha da destekleyecektir. 224 kilometre uzunluğundaki Kars - Aralık - Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, daha sonrasında ise planlanan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara arasındaki demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin siyaset tarihinde Diyarbakır'ın her zaman etkin konumda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Diyarbakır, bugün de siyaset sahnesinde aynı etkinliğini ve ağırlığını muhafaza ediyor. Diyarbakır'ın artık ideoloji siyaseti yerine hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Diyarbakır'da da o var ve olmaya da devam edecek. Diyarbakır'ı bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak, eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceklerini vurguladı.

Programa, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepoğlu Ataman, Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ve çok sayıda iş adamı katıldı.

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