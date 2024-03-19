İDDK: Yüksekokul öğrencilerinin fakülteye aktarılması ancak MYO diploması verilmesi hukuka uygundur

İlk derece mahkemesi: İlgili aleyhine bir düzenlemedir

Yüksekokulun Fakülteye aktarılmasının ardından davacının fakülte harcı ödemeye başladığı, aynı müfredatı görerek mezun olan kişilerden bir kısmına fakülte diploması, bir kısmına ise yüksekokul diploması düzenlenmesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağı, davacının Yüksekokulun Fakülteye aktarılmasının külfetlerine katlanmasına rağmen (fakülte harcı ödeme şeklinde), bunun nimetlerinden faydalandırılmamasının hakkaniyet ve adalete de uygun olmadığı, davacının mezun olması halinde kapatılmış bir Yüksekokul diplomasının düzenlenecek olmasının da ileride iş ve çalışma hayatında olumsuz etkiler göstereceği de dikkate alınmalıdır

Danıştay 8. Daire bu kararı bozmuş ama ilk derece mahkemesi kararında ısrarcı olmuştur.

İDDK: Düzenleme hukuka uygundur

Gerek yapılan öğretimin muhtevasının gerekse öğrencilerin seçme usulünün yani ilgili programlara giriş şartlarının farklılık arz ettiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Turizm Fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden farklı olarak yüksekokul öğrencilerinin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna kayıt yaptırdıkları, giriş şartlarının farklı olduğu; davacının da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna 2010 yılında kayıt yaptırdığı anlaşıldığından, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulundaki öğrencilerin Turizm Fakültelerine aktarılmaları sonrası statülerinin korunarak, diplomalarının yüksekokul diploması olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.



T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2022/2131

Karar No: 2023/1435

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencisi olan davacı tarafından, yüksekokul iken fakülteye dönüştürülen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin Turizm Fakültelerine aktarılmalarına ancak statülerinin korunarak diplomalarının yüksekokul diploması olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü müfredatı ile Turizm Fakültesi içerisinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün öğretim müfredatının aynı olduğu, davacının da bu müfredata göre öğrenimine devam ettiği, Yüksekokulun Fakülteye aktarılmasının ardından davacının fakülte harcı ödemeye başladığı, aynı müfredatı görerek mezun olan kişilerden bir kısmına fakülte diploması, bir kısmına ise yüksekokul diploması düzenlenmesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağı, davacının Yüksekokulun Fakülteye aktarılmasının külfetlerine katlanmasına rağmen (fakülte harcı ödeme şeklinde), bunun nimetlerinden faydalandırılmamasının hakkaniyet ve adalete de uygun olmadığı, davacının mezun olması halinde kapatılmış bir Yüksekokul diplomasının düzenlenecek olmasının da ileride iş ve çalışma hayatında olumsuz etkiler göstereceği de dikkate alındığında, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 04/10/2019 tarih ve E:2015/7590, K:2019/8247 sayılı kararıyla;

Anayasa Mahkemesi kararlarında, Anayasa'da kurala bağlanan eşitlik ilkesinin eylemli eşitlik değil, hukuksal eşitlik olduğu, aynı hukuki durumda olanların aynı, farklı hukuki durumda olanların farklı kurallara bağlı tutulmasının eşitlik ilkesini ihlal etmeyeceğinin ifade edildiği,

Diğer bir anlatımla Anayasal eşitlik ilkesinin farklı durumda ve statüde bulunanlar arasında benzeşim kurulması suretiyle iki ayrı halin eşit hukuki muameleye tabi kılınmasını ve aynı haklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik bir ilke olmadığının da kabul edilmesi gerektiği,

İdare Mahkemesince Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü müfredatı ile Turizm Fakültesi içerisinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün eğitim-öğretim müfredatının aynı olduğunun belirtilmesine karşın, Mahkemenin . tarih ve E:. sayılı ara kararına cevaben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığınca gönderilen 04/02/2015 tarihli belgenin incelenmesinden, turizm sektörünün insan kaynakları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmalar sonucu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü eğitim-öğretim müfredatının değiştirilmesine karar verildiği ve yeni müfredatın, 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandığı, 25/04/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksekokulun kapatılarak, Turizm Fakültesi kurulması üzerine Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin aynı müfredat ile Fakülteye aktarıldığı, Turizm Fakültesinde değiştirilen yeni müfredatın uygulanmaya devam ettiği, ancak davacının Yüksekokula giriş yılı itibarıyla eski eğitim öğretim müfredatına tabi olduğu, eski ve yeni müfredatların birbirinden farklı olduğu, Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün adının ise 2014 yılında Turizm İşletmeciliği olarak değiştirildiği, davacının, Yüksekokula giriş yılı itibarıyla Turizm Fakültesinde uygulanan müfredattan farklı olarak eski müfredata tabi olması nedeniyle İdare Mahkemesinin aynı müfredatı görerek mezun olan kişilerden bir kısmına fakülte diploması, bir kısmına ise yüksekokul diploması düzenlenmesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesine katılmanın mümkün olmadığı,

Öte yandan, 2547 sayılı Kanun gereği, fakültenin, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olduğu; yüksekokulun ise belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olduğu ve davacının Yüksekokula kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla uygulanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, yüksekokullara Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile yerleştirme yapıldığı, fakültelere ise Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) göre yerleştirme yapıldığı dikkate alındığında gerek verilen eğitimin içeriği gerekse öğrencilerin programa kayıt sırasında tabi oldukları sınavların diğer bir ifade ile giriş koşullarının farklı olduğu,

Bu bağlamda, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Turizm Fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden farklı olarak, yüksekokul öğrencilerinin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna kayıt yaptırdığı ve davacının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna 2010 yılında kayıt yaptırmış olması nedeniyle Turizm Fakültesinde uygulanan müfredattan farklı olarak 2012-2013 öğretim yılından önce Yüksekokulda uygulanan müfredata tabi olduğu anlaşıldığından, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulundaki öğrencilerin Turizm Fakültelerine aktarılmaları sonrası statülerinin korunarak, diplomalarının yüksekokul diploması olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararında hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bu karara karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/01/2022 tarih ve E:2020/2075, K:2022/118 sayılı kararıyla, "Uyuşmazlıkta; Mahkemece verilen ara kararı üzerine davalı idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, kapatılan Yüksekokul'a ait Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin aynı müfredat ile Fakülte'ye aktarıldığı, 2012-2013 eğitim öğretim döneminden itibaren yeni müfredat uygulanmaya başlandığı, Yüksekokul'un Fakülte'ye dönüştürüldüğü tarihten itibaren de anılan Bölüm'de, Yüksekokul'un Turizm ve Otel İşletmeciliği'nin değiştirilen yeni müfredatının uygulanmaya devam edildiği belirtilmiştir.

Her ne kadar davalı idarece, davacının Yüksekokul'a giriş yılı bu puan türü itibariyle eski eğitim ve öğretim müfredatına tabi olduğu bildirilmişse de; davacının müfredat değişikliği öncesinde aldığı derslerin içerikleri ve kredileri ile müfredat değişikliği sonrasında belirlenen derslerin içerikleri ve kredileri Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ile karşılaştırılarak işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda yer alan açıklama ile reddine" karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; Dairenin karar düzeltme aşamasında verdiği kararında belirttiği açıklamanın, Mahkemelerinin . tarih ve E:., K:. sayılı "iptal" kararının bozulması yönündeki Danıştay Sekizinci Dairesinin 04/10/2019 tarih ve E:2015/7590, K:2019/8247 sayılı kararı ile de çelişir durum oluşturduğu gerekçesi eklenmek suretiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, yükseköğretimin düzenlenmesi ve faaliyetlerine yön verilmesinin kendi görevleri arasında bulunduğu; bu doğrultuda tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu; davacının yüksekokula kayıt yaptırdığı; yüksekokul ile fakülte tanımlarının mevzuatta farklı şekilde yapıldığı; giriş şartlarının da farklı olduğu; yüksekokul öğrencilerinin fakülte için aranan asgari giriş yeterliliklerini sağlamadıkları belirtilerek ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ .'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, . Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği İkinci Öğretim Bölümüne 2010 yılında kayıt yaptırmıştır.

Davacı öğrenimine devam etmekte iken 25/04/2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11/03/2013 tarih ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Balıkesir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlükleri bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının kapatılmasına ve anılan üç Üniversite bünyesinde Turizm Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun . tarih ve . sayılı dava konusu kararı ile yüksekokul iken fakülteye dönüştürülen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin Turizm Fakültelerine aktarılmalarına ancak statülerinin korunarak, diplomalarının yüksekokul diploması olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3/e maddesinde, fakültenin, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olduğu; 3/g maddesinde, yüksekokulun, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olduğu düzenlenmiş; 6. maddesinde, Yükseköğretim Kurulunun, tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olduğu kurala bağlanmış; 7. maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri sayılmış, anılan maddenin (d) bendinin ikinci fıkrasında, bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla mevcut olan haliyle Ek 30. maddesinde, Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkili olduğu, bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadroların, taşınmazların ve demirbaşların, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılacağı kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, fakültenin, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olduğu; yüksekokulun ise belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olduğu; öğretim muhtevalarının farklılık arz ettiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, davacının yüksekokula kayıt yaptırdığı yıl uygulanan öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine göre, yüksekokullara Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile fakültelere ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile yerleştirme yapılmaktadır.

Buna göre, gerek yapılan öğretimin muhtevasının gerekse öğrencilerin seçme usulünün yani ilgili programlara giriş şartlarının farklılık arz ettiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Turizm Fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden farklı olarak yüksekokul öğrencilerinin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna kayıt yaptırdıkları, giriş şartlarının farklı olduğu; davacının da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna 2010 yılında kayıt yaptırdığı anlaşıldığından, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulundaki öğrencilerin Turizm Fakültelerine aktarılmaları sonrası statülerinin korunarak, diplomalarının yüksekokul diploması olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ... İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2023 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

