Bakan Tunç: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye dünyaya damgasını vuracak

10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusulası 97 santimetre, en kısa pusulası 4,5 santimetre olacak
En uzun pusulası 97 santimetre, en kısa pusulası 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye dünyaya damgasını vuracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı"nda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin dünyaya damgasını vuracağını belirterek, "Savunma sanayide, enerjide ve ekonomide bağımsız bir ülke olarak yolumuza güçlü şekilde gitme irademiz var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 19:30, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 20:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Burdur'daki programlarının ardından Antalya'ya gelen Tunç, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Gençlik Kolları İl Başkanı Niyazi Alkan ile üniversite öğrencilerinin katıldığı Gülveren Mahallesi'ndeki Antalya Kütüphanesi'nde "Gençlik Aşkıyla Antalya" programına konuk oldu.

Siyasi hayatını anlatan Bakan Tunç, Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti konumunda olduğunu, kentin 22 yılda turizm alanında büyük mesafe aldığını söyledi. Tunç, turizm gelirlerinin önemli kısmının Antalya'dan sağlandığını ifade etti.

Antalya'da okumanın önemli şans olduğunu bildiren Tunç, "Antalya eksik olursa Türkiye gerçekten eksik olur. Türkiye'yi Antalya'sız düşünmek mümkün değil. Ülkemize değer katan bir şehir." diye konuştu.

Tunç, üniversite öğrencileriyle sık sık bir araya gelmek istediklerini vurgulayarak, gençleri Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda da ağırlamak istediğini bildirdi.

- "Her alanda çok büyük mesafe aldık"

"Türkiye Yüzyılı"nın inşasını gençlerin gerçekleştireceğine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık. Kuruluşundan itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, sonrasında çok partili hayata, demokrasiye geçtiğimiz yıllar. Sonrasında darbelerle muhtıralarla kesintiye uğrayan yıllar... İnişli çıkışlı yıllar, parlamenter sistemin yol açtığı sorunlar. Sonrasında bugünlere kadar geldik. Bir asrı geride bıraktık. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin lideri olarak, her alandaki çalışmaları gerek Türkiye'nin fiziki kalkınması gerekse demokrasinin standartlarının yükseltilmesi anlamında çok büyük mesafe aldık."

Katılımcıların çeyrek asrın çocukları ve gençleri olduğunu vurgulayan Tunç, geçmişle bugünü kıyaslama noktasında gençlerin zorluk çekebileceğini dile getirdi.

O günleri, bugünü ve son çeyrek asrı yaşamış kişiler olarak aradaki kıyaslamayı net yapabildiklerini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Okuyarak, yakın siyasi tarihi de okuyarak bu kıyaslamayı yapabilirsiniz. Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınız üzerinde inşa edilecek. Büyüklerimiz bir asır boyunca bu ülke için hizmet ettiler. Son çeyrek asırda da hizmet edenleri yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşallah ülkemiz dünyaya damgasını vuracak, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü gidişat o yönde. Savunma sanayide, enerjide ve ekonomide bağımsız bir ülke olarak yolumuza güçlü şekilde gitme irademiz var. Bu irademizi de hayata geçirecek olan siz gençlerimiz. Sizlere güveniyoruz, davet ettiğiniz için teşekkür ederim."

Öte yandan Bakan Tunç'un Atatürk Caddesi'nde yapacağı esnaf ziyareti sağanak nedeniyle iptal edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber