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UCM, 2 Rus komutan hakkında yakalama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle iki üst düzey Rus askeri yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 20:12, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 20:14
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UCM, 2 Rus komutan hakkında yakalama kararı çıkardı

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunda Hava-Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Kuvvetlerinde Korgeneral rütbeli Sergey İvanoviç Kobilaş ve Rus Donanmasında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayeviç Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, i"ki Rus komutanın, 10 Ekim 2022 - 9 Mart 2023 tarihlerinde Ukrayna'daki saldırılarda sivil altyapıyı hedef alarak, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği" değerlendirmesi yer aldı.

Yakalama emri talebinin UCM Savcılığı tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İki şüphelinin emirleri altındaki güçler tarafından 10 Ekim 2022'den 9 Mart 2023'e kadar, Ukrayna elektrik altyapısına karşı düzenlenen füze saldırılarından sorumlu olduklarına inanmak için makul gerekçeler olduğu değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tarihler arasında Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın farklı yerlerinde çok sayıda elektrik santraline ve altyapıya yönelik saldırılar düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, tanıkların korunması ve soruşturmaların selameti açısından yakalama kararı içeriğinin "gizli" tutulacağı vurgulandı.

- Ukrayna'daki suçlara ilişkin ikinci yakalama kararı

UCM, Mart 2023'te, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM Sözcüsü Fadi Al Abdallah da mahkemenin görevdeki devlet başkanlarına karşı yargılama yapabildiğini ve yakalama kararı çıkarabildiğini söyleyerek, "Devlet başkanlarının UCM nezdinde yargı bağışıklığı ve dokunulmazlığı yok. Bu Roma Statüsü'nde açıkça yazıyor ve bu tüm devlet başkanları için geçerli." demişti.

Al Abdallah, bu kararların UCM'ye taraf ülkelerin kollukları tarafından uygulanması gerektiğini bildirmişti.

- UCM Savcılığı'na "çifte standart" eleştirisi

UCM nezdinde Filistinli mağdurları savunan hukuk ekibinin üyesi Triestino Mariniello, UCM Başsavcısı Karim Han'ı, İsrail'in savaş suçları söz konusu olduğunda "çifte standart uyguladığı" için eleştirmişti.

Liverpool John Moores Üniversitesi Hukuk Profesörü Mariniello, Opinio Juris sitesinde yayımlanan makalesinde, Han'ın Ukrayna'da süren savaşta somut vakaları tespit etmesinin sadece bir yıl sürdüğüne ve göreve başlamasından bu yana geçen 2,5 yıl içinde Filistin topraklarındaki ihlallerle ilgili soruşturmada tutuklama veya celp emri talebinde bulunmadığına işaret ederek Han'ı "çifte standart uygulamakla" suçlamıştı.

Mariniello, Han'ın Filistin ve Ukrayna hakkındaki soruşturmalara yaklaşım biçimi arasında "keskin bir tezat" bulunduğunu belirterek savcının Ukrayna-Rusya Savaşı başlamasının ardından Ukrayna'ya çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini, basın toplantılarına katıldığını, UCM'nin bölgede en büyük saha ofisini açtığını, 42 müfettiş görevlendirdiğini, kanıt toplamak için çevrim içi bir portal oluşturduğunu ve çeşitli ülkelerden "eşi benzeri görülmemiş" miktarlarda fon topladığını anımsatmıştı.

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