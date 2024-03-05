Erdoğan: Netanyahu apaçık bir soykırım uygulamaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Devlet Başkanı Sayın Abbas'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Türkiye Fİlistin davasına her zaman destek vermiştir. Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Bugünkü istişarelerde Fİlistin'deki son durumu ele aldık. Tarihlerindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bine yakın Fİlistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Fİlistinli yemeğe ulaşamıyor. İsrail masum insanların tepelerine bomba yağdırarak katlediyor. Büyük bir barbarlığa şahit oluyoruz.

Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Filistin halkına ülkem ve milletim adına taziyelerimi ifade ediyorum.

Bine yakın yaralı ülkemizin hastanelerinde tedavi görüyor. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak tüm kapıları zorlamaya devam ediyoruz, edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanındaki sunumla ihlalleri aktardık. İsrail yönetimi kardeşlerimizi gıda sırası beklerken katmetmeyi sürdürmektedir.

İsrail'İn bu şımarıklığının en büyük sebebi Batılı güçlerin destekleridir. İslam dünyasının vahdet olamamasının da büyük payı vardır.

Türkiye 7 Ekim'den beri olağanüstü çaba harcadı. Her fırsatta İsrail saldırıları gündemimizin ilk sıralarında yer almıştır. 37 bin tonu aşkın malzemeyi bölgeye sevk ettik. 900'den fazla hasta ve refakatçıyı Türkiye'ye getirdik. Gazze'de sahra hastanesi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor.