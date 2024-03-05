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TFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 20:51, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 20:55
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TFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

RAMS Başakşehir - Samsunspor mücadelesinin 31. dakikasında Mouandilmadji'nin, Kemen'e yaptığı müdahalenin ardından avantajı oynatan maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a pozisyonu inceleme önerisi verildi. Pozisyonu tekrar inceleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

RAMS Başakşehir - Samsunspor maçının 47. dakikasında ev sahibi ekibin Aleksic'le bulduğu gol, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, golü verdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 88. dakikadasında Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 90+6. dakikasında hakem Murat Erdoğan'a inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Erdoğan, Karagümrük savunmasında Ceccherini'nin, Muanza'ya yaptığı faulü tekrar izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Ceccherini'ye kırmızı kart çıkardı.

Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan uyarıldı. Gaziantep FK lehine potansiyel bir penaltı incelemesi yapan hakem Tonusluoğlu, incelemenin ardından bir önceki pozisyonda Antalyasporlu oyuncuya faul yapıldığına karar verdi.

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