Sultanbeyli'de otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdı

YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
YKS için geç başvuru süreci başladı
YKS için geç başvuru süreci başladı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
Emekliye yeni zam hesabı
Emekliye yeni zam hesabı
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sultanbeyli'de otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdı

Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında 'durağa girmedin' kavgası çıktı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuya vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 22:58, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 22:59
Yazdır
Sultanbeyli'de otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdı

Kavga, Sultanbeyli- Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğretmen, evine gitmek üzere otobüse bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile kadın arasında 'durağı neden girmedin' kavgası çıktı. Şoförün bağırması üzerine kadının, "Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, beni mi döveceksiniz" dediği duyuldu. Kavganın şiddetlenmesi üzerine şoför, seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalkarak yolcu kadına vurdu. Kadının cep telefonu yere düştü. Şoför tarafından darp edilen kadın daha sonra otobüsten inerek uzaklaştı. Kavga anı, darp edilen kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber