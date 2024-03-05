Bakan Tekin: Yaşadığımız toplumda artık kanaat önderleri yetişmiyor

Tekin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam alimi Tahir Büyükkörükçü'yü anma programında, medeniyetleri ayakta tutan, şehirlerin ve medeniyetlerin manevi mimarları olduğunu söyledi.

Anadolu'da tarihin değişik dönemlerinde yaşamış, Anadolu şehirlerini, kültür olarak, gelenek olarak ayakta tutan o toplulukta birlik, beraberlik, bütünlük sağlayan kanaat önderleri olarak bilinen manevi mimarlar olduğunu belirten Tekin, "Fakat şöyle bir rahatsızlık yaşadık, uzun bir süre Anadolu'nun birçok ilinde bu türden manevi mimarlar yetişmemeye başladı. Biraz çorak bir dönem yaşadık. Biraz verimsiz bir dönem yaşadık. Bu verimsiz dönemi kıran nadir şahsiyetlerinden bir tanesi Tahir Hoca. Biz Tahir Hoca'yı tanımadık. Yani tanımadık derken sizin gibi tanımadık. Biz Tahir Hoca'yı sevdik, uzaktan sevdik, uzaktan bildik." diye konuştu.

Tahir Büyükkörükçü'nün de Konya'nın geleneğine, kültürüne, birikimine, geçmişine layık şekilde yaşamış manevi mimarlardan olduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Maalesef çok tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Halihazırda içinde yaşadığımız toplumda kanaat önderi diye toplumun tamamının üzerinde hemfikir olacağı, fikirlerine, kanaatlerine saygı duyacağı, itibar edeceği önderlerimiz, mimarlarımız artık yetişmiyor. İnşallah bundan sonra biz toplum olarak böyle mimarların yetişmesi sürecine katkı veririz, yetiştirebiliriz. Tahir Hoca'yı seven, Tahir Hoca gibi yetişen genç bir kuşak. Bu türden manevi mimarlar yetişiyor. Vefat ediyorlar. Bize düşen husus, bu türden belgesellerle bu manevi mimarlarımızı anmak, gelecek kuşaklara örnek göstermek, hatıralarına sahip çıkmak, ocaklarının, dergahlarının yanmasını, ışıl ışıl olmasını temin etmektir."

Konuşmaların ardından Tahir Büyükkörükçü'nün hayatını anlatan belgesel izlendi.