Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
Şanlıurfa'da, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybederken, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2024 08:24, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 08:27
Olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı.
Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.