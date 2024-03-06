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MASAK'a 615 bin 63 işlem başvurusu yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 11:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:25
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MASAK'a 615 bin 63 işlem başvurusu yapıldı

MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini yürütüyor.

Bu kapsamda MASAK'a geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi.

Söz konusu bildirimlerin 601 bin 555'ini şüpheli işlem, 12 bin 904'ünü adli-kolluk araştırma talepleri, 604'ünü ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu. MASAK'a şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346'sı finansal kuruluş sayılan kişi veya kurumlardan oluştu.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildi.

MASAK'a yapılan bildirimlerde ikinci sırayı savcılık ve mahkemeler gibi adli makamlar ile kolluk birimleri tarafından gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri aldı. Yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bilgi ve bulgular, adli veya kolluk makamlarına sunuldu. Bu kapsamda geçen yıl 5 bin 289 analiz dosyası sonuçlandırıldı.

Yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplandı

Yükümlülüklere uyum kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti.

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