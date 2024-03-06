Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile uyandı. Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. Enkaz yığınına dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Tüm yurdu deprem korkusu sardı, yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam etti. Olası Marmara depremi ile ilgili her geçen gün yeni açıklama yapan uzmanlar ortak paydada buluştu, tedbir... Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası akıllara yine aynı konu geldi. Bu depremi önceden tahmin ettiğini iddia eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara bölgesi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ARTIK HAZIR OLUN"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı'na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun" dedi.

"DEPREM ÇANTANIZ HAZIR OLSUN"

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, "Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak" diye konuştu.