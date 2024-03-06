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İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri belli oldu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yerel seçimlerde işbirliği kapsamında İstanbul'da CHP İstanbul Belediye Meclis üyeliği listelerinden aday gösterilen DEM Partili isimleri yazdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Mart 2024 11:29, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:32
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İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri belli oldu
31 Mart yerel seçimleri için CHP ve DEM Parti arasındaki kent uzlaşısıyla ilgili ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

DEM Parti büyükşehir adayı çıkarsa da iki parti arasındaki en büyük pazarlık belediye meclis üyeliklerinde yaşandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP sıralarından aday gösterilen DEM Partili isimleri köşe yazısına taşıdı.

DEM Parti'nin 20 meclis adayını seçtirmesi halinde grup kurabileceğine dikkat çeken çeken Küçük, "Bu liste çok net. İstanbul Esenyurt ilçesi dışında belediye meclis üyesinde DEM'liler seçilecek yerden CHP listelerinden giriyorlar. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grupları olabilecek. Şayet CHP ile DEM çoğunluğu alırlarsa bu da istedikleri gibi karar çıkartmalarının önünü açacak. Esas iş birliği burada var.." ifadelerine yer verdi.

SANCAKTEPE:
1. sıra, YSP Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül. (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla 'Biji serok Apo' sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi.)
5. sıra, HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç. (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı.)
7. sıra Cevdet Dalkılıç.
8. sıra Dicle Özdaş.
10. sıra Abdullah Aydın.

BEYOĞLU:
1. sıra, DEM Parti PM üyesi Turabi Şen.
11. sıra, Elif Yıldırım.

TUZLA:
3. sıra, DEM Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir. (2014 ve 2019 seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı.)
15. sıra, Musa Avyüzen.
16. sıra, Dilek Ateş.

EYÜPSULTAN:
3. sıra, DEM Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel.
9. sıra, Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı.)

ÜSKÜDAR:
3. sıra, DEM Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun.
13. sıra, Hüseyin Kazan.

ZEYTİNBURNU:
2. sıra, YSP vekil adayı Abdulcebar Barış.

ESENYURT:
3. sıra, Osman Yalçın.
7. sıra, Yıldız Serinyel.
9. sıra, Orhan Yeler.
16. sıra, Elvan Uçar Kordu.
19. sıra, Menduh Kaplan.
20. sıra, Murat Turğut.
22. sıra, Güven Yılmaz.
24. sıra, Kenan Özyolcu.

KARTAL:
3. sıra, Sinan Kılıç.
13. sıra, Cemalettin Yüksel.

SARIYER:
3. sıra, İsmail Çarboğa.
22. sıra, Mehmet Tel.

MALTEPE:
5. sıra, Suat Karaoğlan.
22. sıra, Şükrü Akçadağ.

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