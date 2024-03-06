Türkeş Güney: Memurlarımız endişe etmesin, bu haksız kararı düzelteceğiz

Güney sosyal medya hesabından; 'Anayasa Mahkemesi kararı ile haksız hukuksuz şekilde tırpanlanan toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmek için uğraşıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney sosyal medya paylaşımında:

'Anayasa Mahkemesi kararı ile haksız hukuksuz şekilde tırpanlanan toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmek için uğraşıyoruz. Üyelerimiz ve memurlarımız rahat olsun endişe etmesin, bu haksız kararı düzelteceğiz. Kazanılmış bir hakkın geri gitmesine asla izin vermeyiz.' İfadelerine yer verdi.