Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 11:50, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:42
Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.
Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.