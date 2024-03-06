Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

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