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Adalet Bakanı Tunç: 'Gerçek belediyecilik' AK Parti'nin kuruluş sebebidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 22 yıldan bu yana iktidarda olduklarını anımsatarak, "Bu süreç içinde ülkemizi istikrarlı kalkınma hamleleriyle baştan başa eserlerle donattık. Hizmet ve eser siyaseti bizim vizyonumuz. 'Gerçek belediyecilik' aslında AK Parti'nin kuruluş sebebidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 12:10, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:50
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Adalet Bakanı Tunç: 'Gerçek belediyecilik' AK Parti'nin kuruluş sebebidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Türker Öksüz'le bir süre görüşen Tunç, Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ile Salı Pazarı'nı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Balıkçılarla konuştuktan sonra pazardakilere salep ikram eden Tunç, AK Parti'nin seçim çadırını ziyaret etti.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Burdur'da büyük bir heyecan gördüğünü söyledi.

Gerçek belediyeciliğin 31 Mart'tan sonra Burdur'da da başlayacağını gördüğünü dile getiren Tunç, "Burdur'u büyütecek, daha da yükseltecek projeler hayata geçtiği zaman Burdur'umuz inşallah daha da farklı olacak." dedi.

"Hizmet ve eser siyaseti bizim vizyonumuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Tunç, şöyle konuştu:

"İnşallah Burdur'a yakışır yüksek oranda bir destekle sandıktan çıkacağız. Biz de o güvene layık olmaya çalışacağız. 22 yıldır tek başına, Cumhur İttifakı olarak iktidarda kalmak öyle kolay değil. İnsanı düşünen, önce insan diyen, insanın daha müreffeh şehirlerde yaşamasını sağlayan, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan adalete, güvenliğe kadar hep insanı önceleyen politikaları hayata geçirdik. 22 yıldan bu yana iktidardayız. Bu süreç içinde ülkemizi istikrarlı kalkınma hamleleriyle baştan başa eserlerle donattık.

Hizmet ve eser siyaseti bizim vizyonumuz. 'Gerçek belediyecilik' aslında AK Parti'nin kuruluş sebebidir. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız CHP yönetiminde yaşanılamaz hale gelmiş İstanbul'u devralmış. Kısa dönemde 4,5-5 yılda yaşanılabilir hale getirmiştir. İşte bu başarı bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Milletimiz Cumhurbaşkanı'mıza, 'bir parti kur, seni hemen seçelim, Başbakan yapalım, bu ülkenin problemlerini sen çözersin.' demiştir. Kendi elleriyle kurdurduğu, adeta millet hareketi olarak ortaya çıkan AK Parti'miz, kurulduktan itibaren hemen 14 ay gibi kısa bir zamanda iktidara gelmiştir."

"Milletimize şükran borçluyuz"

Tunç, iktidarda bulundukları süre içinde ülkenin fiziki kalkınmasını yollarıyla, köprüleriyle, barajlarıyla sağladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan da vatandaşlarımızın eğitimine, sağlığına ve özellikle onların daha müreffeh bir hayat sürmesi için sosyal politikalara ağırlık verdi. Bu kutlu yürüyüşü durdurmak, kalkınma hamlesini durdurmak için türlü türlü engellerle karşılaştık. Şer güçler, darbeciler, vesayetçiler devreye girdi ancak tüm bunları sizin, milletimiz desteğiyle aşmayı başardık ve bugünlere geldik. O nedenle milletimize şükran borçluyuz, neyi başardıysak hep onlar sayesinde başardık. İnşallah 31 Mart'ta 'Gerçek belediyecilik' hem Burdur'da hem de bütün şehirlerimizde Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı sağlayacağız. Önümüzdeki 4 yılık seçimsiz geçecek süreyi istikrar içinde geçireceğiz ve halkımızın alım gücünü artıran, ekonomimizi daha da geliştiren yatırımlara inşallah hız kesmeden devam edeceğiz."

Tunç, Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ile ilgili, "Burdur'a çalışkan bir başkan yakışır, Burdur'a şimşek gibi bir başkan yakışır. Burdur'umuz için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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