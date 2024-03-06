'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bayramdan önce emekli ikramiyesi ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Işıkhan, "Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak" dedi. 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Mart 2024 12:15, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:59
Yazdır
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan 'Emekliler Yılı'na özel destekler için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 3 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan müjdeyi verdi.

3 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız" dedi.

"EMEKLİLER YILINA ÖZEL DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Emekilere her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK EN ÖNEMLİ HEDEF

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında" ifadesini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için örnek takvim belli oldu:

10-12 Nisan: Ramazan Bayramı

1-9 Nisan: İkramiye ödeme tarihleri

YENİ EMEKLİLER NASIL ALACAK?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber