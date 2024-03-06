Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan 'Emekliler Yılı'na özel destekler için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 3 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan müjdeyi verdi.

3 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız" dedi.

"EMEKLİLER YILINA ÖZEL DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Emekilere her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK EN ÖNEMLİ HEDEF

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında" ifadesini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için örnek takvim belli oldu:

10-12 Nisan: Ramazan Bayramı

1-9 Nisan: İkramiye ödeme tarihleri

YENİ EMEKLİLER NASIL ALACAK?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.