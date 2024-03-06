Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:12, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:13
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.
Terör örgütü DEAŞ içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.