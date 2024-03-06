'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma için attığı adımları değerlendirdi. Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:27, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:31
Yazdır
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma için attığı adımları değerlendirdi.

TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarına yönelik yaptığı duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Ocak ayına göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır.

2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız."

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber