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KAAN'ın ilk uçuşu sonrası CİMER'e teşekkür mesajı yağdı

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve savunma sanayisi çalışanlarına minnettarlığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:31, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:35
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KAAN'ın ilk uçuşu sonrası CİMER'e teşekkür mesajı yağdı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar o günden bu yana Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), milli muharip uçak ile ilgili duygu ve teşekkürlerini paylaştı.

Başkent Ankara'dan CİMER'e gelen bir mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanım, milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı, bugünün havacılık ve uzay bayramı olarak kutlanmasının ulusal bir heyecan yaratacağını düşünüyorum. Emekli bir savunma sanayisi çalışanı olarak savunma sanayimizin gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan CİMER'e ulaştırılan bir mesajda, "KAAN'ımız gök vatan ile buluştu. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Tayfun füzemiz, Akıncı SİHA'mız, TCG Anadolu gemimiz ve KAAN'ımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" görüşlerine yer verildi.

"KAAN adına madeni para basılmasını istiyoruz"

CİMER'e Trabzon'dan mesaj gönderen bir vatandaş, "Tarihimizin ilk savaş uçağı KAAN adına madeni para basılmasını istiyoruz. Bu, milletimiz için büyük bir moral olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Kuşadası'ndan bir vatandaş da CİMER'e "KAAN jetimiz fevkalade bir seviyeye ulaşmıştır. Gurur duyuyor, daha fazlasını bekliyor ve talep ediyoruz. Size minnettarız" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinden CİMER'e gönderilen mesajda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm mühendislere KAAN için teşekkür edildi.

"KAAN ile tüm çalışmalarımızdan onur, gurur duyuyoruz"

KAAN ile ilgili CİMER'e İzmir'den mesaj gönderen bir vatandaş da "Milli muharip uçağımız KAAN ile tüm çalışmalarımızdan onur, gurur duyuyoruz. Allah işlerinizi rast getirsin. Emeğinize sağlık" dedi.

Bursa'dan bir vatandaş da CİMER'e, "Milli Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ... Bugün tarihin en önemli bayram günüdür. KAAN, gök vatan uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Sizlerle gurur duyuyorum" mesajını ulaştırdı.

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