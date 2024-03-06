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Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği

Yaklaşan seçim ve Ramazan bayramı piyasayı hareketlendirmeye başladı. 9 aydır düşen ikinci el araç fiyatlarında taşlar yerine oturmaya başladı. İkinci el pazarının kurumsal oyuncularından Otomerkezi CEO'su Ali Karakaş, "Sürekli artan 0 araçların karşısında 2.el daha cazip kalmaya başladı. Belirsizlik ortadan kalkıyor, satıcı ve alıcıların fiyat beklentileri kesişmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Mart 2024 14:20, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 14:57
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Aylardır satışların durgun gittiği ikinci el araç pazarı, yaklaşan seçim ve ramazan bayramının etkisiyle tekrar hareketli günlerine geri dönmenin sinyalini verdi. Dokuz aydır durağan profil çizen pazarda, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışa ise devam ediyor. İkinci el tarafında ise fiyatların yükseliş yerine aşağı yönlü gevşemesi hareketliliğin başlamasında etkili olan bir diğer neden olarak gösteriliyor.

BELİRSİZLİK AZALIYOR

Sıfır kilometre araçlarda, sene başında var olan nispeten cazip fiyat ve finansman koşullarının, yerini yüksek fiyatlı ve kısıtlı sayıdaki otomobile bırakmaya başladığını söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "Sürekli artan sıfır araç fiyatları karşısında ikinci el araçların daha cazip olduğu kanısı artık tüketicide belirginleşmeye başladı. Fiyatlar artacak mı, düşecek mi belirsizliği tüketici nezdinde sona ermeye başladı. Ötelenen satın alma kararlarının yavaş yavaş işleme döndüğünü gözlemliyoruz. Satıcının istediği fiyat ile alıcının fiyat beklentisi artık kesişmeye başladı" dedi.

FİYATLAR YÜZDE 3-4 ARTABİLİR

Belirsizlikler ortadan kalktıkça araç satın alma kararlarının daha da netleştiğini szölerine ekleyen Karakaş; "Fiyat istikrarında pazar bir süre daha şubat ayı fiyatlarını baz alarak ilerleyecek. Seçim sonrası kur artışı beklentisi, enflasyon etkisi, sıfır araç fiyatlarındaki artışla birlikte ikinci elde de önümüzdeki günlerde yüzde 3-4 dolaylarında bir fiyat artışı görmemiz muhtemel. Özetle ikinci eldeki fiyatlar artık tüketici için fahiş veya akıldışı bir görünümde değil. Taşlar yerine oturmaya başladı piyasa tekrar eski günlerine dönmeye başlıyor" ifadelerin kullandı.

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