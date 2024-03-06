Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir" denildi.