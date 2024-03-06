Kızını kurtarmak isterken, oğluyla can verdi

Olay, öğle saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

Semire Aktürk, 6 yaşındaki görme engelli kızının balkondan düşmek üzere olduğunu fark etti.

O sırada kucağında 3 yaşındaki oğlu olan anne, paniğe kapılıp kucağındaki oğluyla kızını kurtarmaya çalıştı.

Dengesini kaybeden anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Semire Aktürk ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan

küçük kız ise tedavi altında.