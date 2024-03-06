Kızını kurtarmak isterken, oğluyla can verdi
Mardin'de bir anne, kucağındaki çocuğuyla balkondan düşmek üzere olan engelli kızını kurtarmak istedi. Ancak 3'ü de 6'ncı kattan düştü. Anne ve oğlu hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2024 14:50, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 14:58
Olay, öğle saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.
Semire Aktürk, 6 yaşındaki görme engelli kızının balkondan düşmek üzere olduğunu fark etti.
O sırada kucağında 3 yaşındaki oğlu olan anne, paniğe kapılıp kucağındaki oğluyla kızını kurtarmaya çalıştı.
Dengesini kaybeden anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Semire Aktürk ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan
küçük kız ise tedavi altında.