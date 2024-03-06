Eski ortaklar arasında Ankara krizi! Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan çekil' çağrısı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da işler karıştı. İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, CHP'li ABB Başkanı ve aynı zamanda Ankara adayı Mansur Yavaş'a adaylık çekilmesi için çağrı yaptı.

"MASKENLE OYLARI BÖLME"

X'tenbir paylaşım yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Yavaş'a çağrımdır!!! CHP'li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan iki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!"