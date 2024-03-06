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KBK Genel Başkanı Kaya: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler

Anayasa mahkemesi tarafından %2 barajının iptal edilmesini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya barajdaki adaletsizliğe ve baraj sonra oluşan mağduriyete dikkat çekti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 16:09, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 16:10
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KBK Genel Başkanı Kaya: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler

Bilindiği üzere Anayasa mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarih, 2024/12 sayılı kararı ve 5 Mart 2024 tarih, 32480 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin Ek4'üncü maddesinde %2 üye barajı üzerindeki sendikalara aylık 538 TL olmak üzere ödenen toplu sözleşme ikramiyesi iptal edilmiştir.
Bu iptal ile birlikte tüm sendikaların üyeleri 190 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak olup her ay 348 TL tutarında hak kaybına uğrayacaktır.
Bu hak kaybı, memurların sendikalaşma oranında düşüşe sebep olmakla birlikte her ay kesilen sendika aidatından daha düşük bir tutarda yatırılan toplu sözleşme ikramiyesi sendikalaşmanın önünü kesmekten başka hiçbir fayda sağlamayacaktır.

HAK KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Hak ve Hukuk mücadelesi kapsamında sendikal örgütlenmeye zarar verebilecek, memurun mali haklarında kazanılmış bir haktan mahrum bırakacak bu düzenleme için Çalışma Bakanlığımızın ek toplu sözleşme ya da kararneme vb. düzenleme ile ivedilikle reaksiyon göstermesini, bu sorunun çözümü için tüm memur sendikalarını aynı masanın etrafına toplamasını 120.000 memur üyesiyle, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak talep ediyoruz.

MEMUR SENDİKACILIĞINDA BARAJ KISASS OLAMAZ
%2 Barajı ilk çıktığı günden bugüne, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak tüm paydaşlarımızla birlikte antidemokratik bu barajın kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik. Birilerinin ''sendikal mücadeleyi anlamlaştırma'' olarak güzellediği bu haksız rekabet ortamında adaletin ve hakkın yılmaz savunucusu olduk. Bu barajın kalkması süresince göstermiş olduğumuz emek ve gayreti barajın kalkmasıyla birlikte oluşan mali hak kaybının giderilmesi yolunda da aynı azim ve kararlılık ile göstereceğiz.

Memurun Emeğini Kimseye Peşkeş Çektirmeyiz
Memur sendikacılığında kendilerinden başka tüm konfederasyon ve sendikaların önünü kesmek üzere dayanışma aidatının peşinde koşanlar bilmelidir ki 5 milyon memurun emeğini kimseye peşkeş çektirmeyiz. Gerek antidemokratik %2 barajının çıkartılması gerekse de bu barajın kaldırılmasıyla birlikte tüm sendikalı memurlarda oluşan hak kaybının en büyük müsebbibi yetkili konfederasyondur.
Bu mağduriyetin giderilmesi için vargücümüzle çalışacağız.

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