CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Deprem uzmanından Marmara için korkutan senaryo
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 16:58, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 16:59
Yazdır
CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi ve Volkan Demir, gazetecilerle bir araya gelerek soruları cevapladı. Parti içi çekişmelere yönelik değerlendirmede bulunan Burhanettin Bulut, seçim döneminde yapılan eleştirilerin bazılarının parti içi kötülük olduğunu ve iyi niyet taşımadığını söyledi.

"Daha çok belediye alacağımızı görüyoruz"

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefine ilişkin de Bulut, "11 büyükşehirin devam etmesine ilişkin hem inancımız var hem de çalışmalarımız devam ediyor. Bursa, Manisa, Kırklareli, Malatya, Balıkkesir'den sürpriz bekliyoruz. Bu seçimlerde geçmiş seçimlerle mukayese edildiğinde daha çok belediye alacağımızı görüyoruz" dedi.

"Bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük"

Son günlerde CHP'de parti içi siyasi çekişme yaşandığı iddialarına ilişkin Bulut, "Kurultay süreçlerinden sonra bu tür tartışmalar olur. CHP'yi diğer partilerden farklı kılan da bu. Parti içinde çok sesliliğe her zaman önem vermiş ve bu konuda geçmiş dönemlerde de şiddetli tartışmaların olduğu bir parti olmuştur CHP. Belki de bu geleneği, bu özelliği bu kadar uzun süredir partiyi ayakta ve dinamik tutan olgu. Bugün de benzer şekilde fikirler ve ifadeler var. Ama dikkat edin farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Parti içi muhalefet bazen faydalı olabiliyor. Ama şu anda seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. Bunu CHP'ye de değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. Yakın zamanda yine böyle birkaç isim sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar ve bunun iftira olduğu belli olmasına rağmen bunu devam ettirdiler" diye konuştu.

CHP'nin bazı illerde sandık görevlisi olmayacak

2023 Genel Seçimleri'nde CHP'nin seçime katılmadığı iller olduğu için yerel seçimlerde de bazı illerde sandık görevlisi olmayacağını söyleyen Gül Çiftçi ise, "İYİ Parti'ye bıraktığımız, İYİ Parti'yi desteklediğimiz illerde, Seçim Kanunu gereği biz oralarda seçmen sandık görevlisi veremiyoruz. Ancak oraları müşahit gözüyle takip edeceğiz. Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat illerine sandık görevlisi veremedik. Hatta bir sonraki seçimde de veremeyeceğiz. Buralarda müşahit yoluyla ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İkinci ya da üçüncü reklam filminde çok yüksek ihtimalle Lütfü Bey'i görmeyeceksiniz"

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın reklam filmlerinde yer almamasına yönelik açıklama yapan Çiftçi, "Lütfü Bey'in kendi talebi, bizim de anlayışla karşıladığımız bir durum var. Kendisi müzikli bir reklam filminde oynamak istemiyor. Yani müzikli siyasi bir çalışma yapmak istemiyor. Çünkü orada yeni bir yaşam kuruluyor. Acılar çok taze ve derin. Bu sebeple ikinci ya da üçüncü reklam filminde çok yüksek ihtimalle Lütfü Bey'i görmeyeceksiniz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber