Öğrencilere cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Adana'nın Feke ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 17:45, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 17:46
Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin internetten tanıştığı yaşı küçük öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlı S.Ö'yü (20) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğa cinsel istismar", "cinsel taciz", "tehdit" ve "şantaj" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen S.Ö, tutuklandı.