Özel'in memleketinde CHP'li başkan adayı hakkında suç duyurusu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in projelerini açıkladığı lansman toplantısında içme suları ile ilgili yaptığı 'asbest ve nitrat oranları yüksek. Kanser maddesi içeriyor ve insan sağlığına çok zararlı' açıklamalarına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, projelerini açıkladığı lansman toplantısında içme suları ile ilgili yaptığı açıklamasında, 'Sularımız içilemiyor. Asbest ve nitrat oranlarımız çok yüksek. Çeşmelerimizden akan su resmen kanserojen. Kanser maddesi içeriyor ve insan sağlığına çok zararlı. Öncelikle yapacağımız arıtma tesisleri ile şunu hedefliyoruz. Artık çeşmelerden akan su içilebilir hale gelecek' ifadelerini kullanmıştır. Dayanağı olmadan yapılan bu açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır. İlimiz genelinde içme ve kullanma suyu ile ilgili analizler hem Genel Müdürlüğümüz hem de yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak yapılmakta, yapılan bu analizler kurumumuz tarafından yakından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarında bahsi geçen nitrat parametresinin tespit edilmediği ve ayrıca çok uzun yıllardır aynı su havzalarını kullanmamıza rağmen hiçbir dönemde nitrat parametresi görülmemektedir. 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te de asbest ile ilgili herhangi bir parametre bulunmamaktadır. 17 ilçemizde bulunan klorlama dezenfeksiyon ekiplerimiz tarafından mesai mefhumu gözetilmeksizin, düzenli olarak içme suyu depolarına klor tedariki ve içme suyu şebekesinde bakiye klor ölçümü, mikrobiyolojik ve bakiye klor uygunluğunun devamı için günlük bakiye klor takibi yapılmaktadır. Buna istinaden yetkili kurum tarafından 2022 yılında yapılan bakiye klor ölçümlerinde yüzde 96, 2023 yılında yüzde 98 ve 2024 yılı ilk üç ayında yapılan ölçümlerde bakiye klor başarı oranının yüzde 96 olduğu görülmektedir. İdaremiz klorlama ve dezenfeksiyon ekibine ek olarak, başta merkez Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimiz olmak üzere il genelinde mevcutta bulunan içme suyu arıtma tesislerimizin; bakım, onarım ve kontrollerini yapmak üzere üç ekibimiz görev yapmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ekiplerimiz program dahilinde mevcut tüm içme suyu arıtma tesislerimizi dolaşarak kimyasal eksiklikleri gidermekte, arıza giderimi, tesislerimizin fiziki temizlikleri ve tesis giriş-çıkış numunelerinin alınmasına müteakip ters yıkama işlemleri yapmaktadır. Dolayısı ile İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz ile vatandaşlarımıza sağlıklı su temin edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, kamuoyunu yanıltmamak adına bu tür söylemlerin araştırılarak yapılması ve ilgili kurumlardan bilgi alınması önem arz etmektedir. Bahse konu dayanağı olmayan açıklama ile ilgili hukuki süreç tarafımızdan başlatılmıştır. Doğruluğu araştırılmadan yapılmış mesnetsiz söylem ve iddiaların yersiz olduğunu, halkı yanlış bilgilendirmenin ve infiale yol açacak açıklamaların yapılmasının doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.