Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildi

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Metin Işık, Eşi G.I. ile tutuklu yargılanan oğlu M.I ve taraf avukatları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan davada savunma yapan tutuklu sanık M.I. "Ben kendimi korumak istedim. Olaydan önce babam tehdit edildi. Resmi mercilere şikayet ettik. Ben o gün kendimizi korumak istedim. Yere doğru ateş ettik. Kimseye zarar vermek niyetinde değildim" dedi.

Tutuksuz yargılanan Metin Işık ise, "Dişimize basa basa tahrik edildik. Cani değiliz. İki senedir yerimizden olduk bir de iftira yedik. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, M.I.'nın 'öldürmeye teşebbüs', 'silahla olası kasıtla yaralama', ' duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi' suçlarından, Metin Işık'ın ise 'silahlı tehdit' suçundan ceza almasını istedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

15 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı.