Turgut Altınok: Sokak anketleri Ankara'da 'Altınok' diyor

Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığının Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Keçiören'i bir gecekondu şehrinden dünya şehrine çevirdiklerini belirtti.

Seçilmeleri halinde Ankara'nın kaybolan 5 yılını telafi edeceklerini vurgulayan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Altınok, "Ankara'da 5 santim metro yapmayan bir büyükşehir belediye başkanı vardır. Ankaralıya verdiği sözün yüzde 90'ını tutmayan bir büyükşehir belediye başkanı var. Ulaşım ciddi bir problem, çözeceğiz. Bakınız hiç kimse ümitsizlik pompalamasın. Sokak anketleri Ankara'da 'Altınok' diyor. Bunu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. 'MHP'nin oyu yüzde 4'ü geçemiyor' diyorlardı, 'barajın altında' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

Mamak'ta kentsel dönüşüm sorununu çözeceklerini belirten Altınok, "Boğaziçi ve Kayaş'ta 4 bin 950 konutun ihalesini Büyükşehir Belediyesi yapmış. Ama şu ana kadar 240 konut bitmiş, Altınok hızıyla 2 senede konutlarınızı teslim edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Seçimlerden sonra su fiyatlarını yüzde 50 indireceklerini dile getiren Altınok, ayrıca öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

- "Araçlarınızın elektrikli araçlara dönüştürülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını da ziyaret eden Altınok, ücretsiz ulaşımda otobüs ve minibüs esnafını mağdur etmeyeceklerini, binen her öğrencinin parasının karşılanacağını bildirdi.

Altınok, toplu taşıma araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesi için görüşmeler yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ki en büyük giderimiz akaryakıt gideri. Elektrikli araçlarla beraber yeşil çevreyi destekleyip yedek parça giderini 3'te 1'e indireceğiz. Elektrikli araçlarda motor olmadığı için motor yaptırma derdi de yok. Elektrikli araçlar için bankalarla bu konuda yardımcı olmaları için görüşeceğiz, ister parası olan peşin alsın, isteyenlere ise fabrikalardan filo indirimi talep edeceğiz. Araçlarınızın elektrikli araçlara dönüştürülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."