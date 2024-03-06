Erdoğan konuşurken Türk bayrağını önüne bırakıp namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Elazığlılara seslendi. Binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.