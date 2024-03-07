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Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı

1 Mart itibarıyla sıfır otomobillere gelen yüzde 3 ila 7 oranındaki zamlar, vatandaşı ikinci ele yöneltti, oto pazarları ve galeriler hareketlendi. Sektör oyuncuları, mayıs-haziran itibarıyla "tam hızlanma" yaşanacağını, dolayısıyla ikinci el araçlara da zam geleceğini belirtiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2024 07:24, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 07:21
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Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Döviz kurundaki artış ve 2024 model araçların piyasaya girmesiyle bu ay sıfır araç fiyat listeleri güncellendi. Sıfır araçlara 1 Mart itibarıyla yüzde 3-5 ve 7 oranında artış yapıldı. 2 milyon liralık sıfır bir otomobile ortalama 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Bugün itibarıyla 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Bu durum tüketiciyi ikinci el otomobile yöneltti. Galericilerin telefonları daha sık çalmaya başlarken, oto pazarlarında da yoğunluk yaşanıyor. İkinci el piyasasında yaklaşık altı aydır devam eden durgunluk, fiyatların ivme kaybetmesine yol açmıştı. Sıfır araçlara gelen zamlar, ikinci eldeki fiyatları alıcılar için daha cazip kıldı.

MAYIS-HAZİRANDA ZAM GELİR

Galerici Yaşar Örnek gazetemize yaptığı açıklamada, ikinci el pazarında son altı aydır yaprak kıpırdamadığını belirtti. "Sıfır satışlar rekor kırıyordu" diyen Örnek "Ancak 2 milyon liralık bir otomobile 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Vatandaş da ikinci ele bakmaya başladı. Bayram öncesi satışları destekleyen de bir durum bu. Telefonlarımız daha sık çalıyor artık. Net olarak satışları arttı demek doğru olmaz; ama canlandırmaya başladı diyebiliriz. Talebin önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyoruz. İkinciye olan ilgi, fiyatlar da artıracaktır. Mayıs-haziran aylarında ikinci elde de zamlar olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

DİZEL OTOMATİK REVAÇTA

En çok C sınıfı dizel otomatik araçların ilgi gördüğünü dile getiren Örnek "Akaryakıt zamlanınca benzinli araçlara talep de azaldı. Dizelse az yakıyor. Genelde 4 kapılı Sedan aile otomobillerine bakılıyor. Piyasa böyle hareket eder. Önce en çok satan gruba ilgi olur, devamında SUV ve B sınıfı araçlar, sonrasında ticari araçların satışları artar" diye konuştu.

SIFIR ARAÇ SATIŞLARI YAVAŞLAYACAK

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adetle rekora ulaştı. Aynı ivme 2024'e de yansıdı. 2024 Ocak ayında satışlar, 2023 Ocak ayına göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701 adete ulaştı. Şubatta ise 106 bin satışla tarihi rekor kırıldı. Sektör temsilcileri mart itibarıyla sıfır araç satışlarında gevşeme olmasını bekliyor. Yılın toplam satış sayısı tahmini ise 700-800 bin civarında.

5 MİLYONLUK EVDE ÇİMENTO MALİYETİ 50 BİN TL

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, inşaattaki beton maliyetinin yüzde 3 ila 5 arasında olduğunu ifade ederek, 100 metrekare bir inşaatta kullanılan ve değeri 140 bin TL olan beton maliyetinin üçte birini çimentonun oluşturduğunu, 5 milyon TL'lik bir evde çimento maliyetinin en fazla 50 bin TL olduğunu kaydetti. Yücelik; mutfak, elektrik tesisatı, seramik maliyetinin çimentodan daha fazla olduğuna işaret etti.

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