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Ekrem İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi. İmamoğlu, "Önümüzdeki beş yılın her anlamda iyi olacağını görüyorum İstanbul adına. Bunu yaşamak ve yaşatmak istiyorum. 2028'a dört yıl var, bugünden onu konuşmak benim adıma hadsizlik olur." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2024 09:07, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 09:06
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Ekrem İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim hazırlıklarını sürdürürken önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞARAMADIK"

2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorulan İmamoğlu, Medyascope'a özel açıklamasında, tek hedefinin İstanbul olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), cumhurbaşkanı adayımız oldu. Ben iddia ediyorum, en çok çalışan, en büyük emeği veren bendim. Başaramadık. Sonra 'değişim' dedik, ne oldu? Genel Başkanımız Özgür Özel oldu. Başka partiden aday olacak dediler? Ne oldu? CHP'den oldum." dedi.

"HADSİZLİK OLUR"

Konuşmak için erken olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Benim hararetim, arzum, İstanbul'a dair hayallerim ne bir ne de 100 programa sığar. Benim konuştuğum tek mesele gerçekten İstanbul. Önümüzdeki beş yılın her anlamda iyi olacağını görüyorum İstanbul adına. Bunu yaşamak ve yaşatmak istiyorum. 2028'a dört yıl var, bugünden onu konuşmak benim adıma hadsizlik olur."

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