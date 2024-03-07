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Altından yeni rekor

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 7 Mart'ta 2210 TL'yi de aşarak yeni rekor seviyeyi gördü. Kapalıçarşı'da ise gramda 2339 TL seviyesi test ediliyor. Dolarda yükseliş ve ons altında 2160 doların görülmesi gram altını destekliyor. Uzmanlar, orta-uzun vadede yükseliş beklentisinde dikkat çekerek; altın borcu olanların, kar satışlarında bu borçlarını kapatmalarını öneriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2024 09:16, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 09:17
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Altından yeni rekor

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olan altında, son dönemin en parlak günleri yaşanıyor. Geçen ay en düşük 1984 doları gören ons altın, o günden itibaren başladığı yükseliş hareketini devam ettirdi ve bugün fiyatlar 2160 doları gördü. Bu süreçte ons altında yaşanan artış yüzde 8,35 olarak kayıtlara geçti. İçeride döviz kurlarında da yukarı yönlü seyrin sürmesi ve doların 32 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte, gram altın fiyatlarında tarihi rekor seviyeler test ediliyor.

7 MART ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2200 TL'yi de aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da işlem gören gram fiyatı ise 2330 TL'ye çıktı. Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 839 TL'den, yarım altın 7 bin 723 TL'den ve tam altın da 15 bin 585 TL'den atılıyor.

ABD TAHVİLLERİ VE DOLAR ENDEKSİ

Özellikle ons altın fiyatlamaları için dikkatle takip edilen dolar endeksinde (DXY) önemli hareketler yaşanıyor. 2 Şubat tarihinden sonra 103,50 üzerinde bulunan DXY, son bir ayda 105,00 sınırına kadar yükselmişti. DXY, dünkü işlemlerde kritik destek 103,50'nin de altına sarktı ve 103,30'a kadar geriledi. 10 yıllık ABD tahvil faizleri de benzer şekilde 4,10'un altını test ederek, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Bu göstergeler, dolarda küresel bir zayıflamanın da işaretçisi oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

İçeride seçim sonrası piyasa belirsizliği ve devam eden enflasyonist baskılara karşı korunma eğilimi ile birlikte dışarıda da FED'in beklenen faiz indirim sürecinin ons tarafında önceden fiyatlanmaya başlaması, altın fiyatlarını yükselten ana sebepler olarak öne çıkıyor. ABD ekonomisine dair son gelen ekonomik verilerde zayıflama işaretleri ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Doğu Avrupa ile Orta Doğu'daki jeopolitik riskler de altın fiyatları tarafında fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle Rusya ve Batı arasında son günlerde nükleer silah kullanımı konusundaki atışmalar risk algısını da artırıyor.

ABD VERİLERİNDE SON DURUM

Dün açıklanan şubat ayına dair ABD'de özel sektör istihdam verilerinde, 140 bin kişilik bir artış yaşandığı görüldü. Bu rakamın, 150 bin olan beklentilerin altında gerçekleşmesi istihdam "güvercin FED" öngörülerine destek verdi ve ons altın fiyatlarına da "sınırlı pozitif" yansıması gerçekleşti. FED Başkanı Powell da dünkü konuşmasında "faiz indirimlerinin bu yıl bir noktada başlayacağını" teyit ederek, daha önceki mesajlarına paralel bir açıklamada bulundu. Ons altın için kritik veri ise, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları olacak.

ELİNDE ALTIN OLANLAR TUTMALI

Uzmanlar altın yatırımcılarına ve altın borcu olanlara da önemli tavsiyelerde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Altınla fiyatlarıyla ilgili pozitif beklentiler devam ettiği için, önceden elinde altın bulunduranlar bu pozisyonlarını korumalı. Özellikle içeride seçim sonrasında ise bu beklentiler değişebilir. Çünkü TCMB tarafında daha sıkı para politikası ve hatta piyasada faiz artışı beklentileri de konuşuluyor. Burada mevduat, altına rakip olabilir mi? Buna bakılacak" diye konuştu.

ALTIN ALMAK İSTEYEN NE YAPMALI?

Bugün altın almak isteyenlere de uyarılarda bulunan Şirin Sarı "İç piyasada alımlarda Kapalıçarşı fiyatları geçerli ve yaklaşık yüzde 6-7'lik bir fark doğrudan alıcıların maliyetine yansımış oluyor. Ama daha orta ve uzun vadede altında yükseliş beklentisi de devam ediyor. 2500-3000 gibi bir beklentinin olduğu nokrada yüzde 6-7 yukarıdan almak çok da olumsuz bir anlam ifade etmeyebilir" ifadelerini kullandı.

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