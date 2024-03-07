Deprem bölgesine dev kaynak

KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni finansman deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

"İŞLETMELERE CAN SUYU OLACAK"

"KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz" diyen Bakan Kacır, 15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yapıldığını aktardı.

Devreye alınan yeni finansmanla bölgedeki işletmelere can suyu olmaya devam edeceklerini belirten Kacır, "Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.