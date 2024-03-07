Bingöllü esnaf bir günlük gelirini Gazze'deki çocuklara bağışladı

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce insan hayatını kaybederken, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan esnaf Veysi Sadunoğlu bir günlük gelirini Gazzeli çocuklara bağışladı.

Sadunoğlu, "Siyonist işgal rejiminin Kudüs'e, Gazze'ye yaptığı barbarlığı kınıyoruz. İşgal rejimi oradaki Müslüman kardeşlerimize saldırılar yapmaktadır. İşgal rejiminin hastane bombalaması, çocukları öldürmesi içimizi acıtıyor. Bundan dolayı elimden böyle bir kampanya yapmak geldi. Şu anda Filistinli kardeşlerimize maddi anlamda destek olmak geliyor. Bugünkü gelirimizi Gazze'deki kardeşlerimize bağışlamak adına bir kampanya başlattık. Her esnafın böyle bir kampanya başlatması gerekiyor. Bu konuda Müslüman olan herkesin duyarlı olması lazım" dedi.