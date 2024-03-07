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Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutması zorunlu olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 11:07, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 11:08
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Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor

Özel okul ve kurumlara ilişkin pek çok yeni hükümlerin getirildiği ve 16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler arasında özel okullarda da "derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak" şeklindeki düzenleme de bulunuyor.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu kitaplar, öğretim programlarına ve çağın gereklerine göre sürekli güncelleniyor.

Dağıtılan bu kitapların özel okullarda okuyan tüm öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması konusunda çalışmalarına hız veren Bakanlık, öğrencilere yönelik kazanım çalışmalarının merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple mevzuatta da devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hüküm getirildi.

Bu hükümle pek çok hedef amaçlanıyor. Bunlardan birinin Bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, ilgili bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor.

Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

- Merkezi sınav soruları da bu kitaplara göre hazırlanıyor

Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak.

Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

- Özel okullar denetlenecek

Yeni düzenleme ile ayrıca "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirildi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak.

Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

- Cezai müeyyide uygulanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderecek.

Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

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