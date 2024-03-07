İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı

Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 11:44, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 11:43
Yazdır
İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 24 gün kaldı.

İstanbul İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

En az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi sandığa gidecek

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

İstanbul'un 8 seçmenli mahallesi

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber