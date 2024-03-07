Suç örgütlerine 'Mahzen-5" operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında; Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize Suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı.