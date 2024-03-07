İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti.

Burada konuşan Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar" demişti.

CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" demişti.

Öte yandan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefonda konuştuğunu duyurmuştu.

Yarkadaş, "Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştu. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, "AKP, 'Mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak' diyor. Ben 'Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim' diyorum, 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek' diyorlar, 'Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım' diyorum. 'Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor' diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDA PAR'lılarla yönetmeyeceğim" demişti.