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Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık yarın 3. kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mart 2024 13:07, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 13:16
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Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görülecek 2. duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı.

Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENMİŞTİ

Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı.

12 Ocak 2024 tarihindeki ikinci duruşmada ise Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol tanık olarak ifade vermişti.

Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

MAZERET DİLEKÇESİ VERMEMİŞLER; DURUŞMAYA KATILMALARI BEKLENİYOR

Mahkeme kararında müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karar vermişti.

Edinilen bilgilere göre Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bugüne kadar duruşmaya katılmamak için mazeret dilekçesi sunmadıkları öğrenildi. Bu durumda yarınki duruşmaya bu 4 sporcunun katılarak ilk kez savunma yapmaları bekleniyor.

YARINKİ DURUŞMAYA KATILMAZLAR İSE SONRAKİ CELSE ZORLA GETİRİLECEKLER

Yarınki duruşmaya Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Arda Turan ve Muslera katılmaz ise mahkemenin önceki celse aldığı ara karara göre 4 müşteki için sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarılacak.

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