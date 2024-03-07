TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 17 Mart'ta yapılacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2024 14:37, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 14:43
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.