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Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV'yi emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 14:47, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 16:13
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Aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olarak annesiyle birlikte Mısır'a kaçan 17 yaşındaki T.C, annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Eylem Tok hakkında "suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C. hakkında "bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılık bugün anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A, İ.., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçtıkları tespit edilmişti.

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