Gazze'de can kaybı 30 bin 800'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 153 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 83 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 800'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 72 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.