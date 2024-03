Murat Kurum: İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu kapsamında "Eşsiz İstanbul" tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul'da yaşanan tüm eşitsizlikleri bitireceklerini ifade eden Kurum, istihdamdan ulaşıma kadar kadınlar ile ilgili projelerini anlattı. Programa Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çiftçi, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu ilan ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Kurum, "Ardından Risksiz İstanbul diyerek, bu şehri afetlere karşı nasıl dirençli hale getireceğimizi detaylarıyla paylaştık. Sonrasında Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul hedefi için yapacağımız ulaşım hamlelerini ilan ettik. Şimdi sıra, eşsiz İstanbul'umuzda'' dedi.

"Bu şehirde artık hiç kimse haksızlığa uğramayacak, işten çıkarılmayacak"

İstanbul'da yaşanan tüm eşitsizlikleri bitireceklerini ifade eden Kurum, "1 Nisan'dan itibaren İBB, iyi gününüzde kötü gününüzde, her anınızda hep yanınızda olacak. Bu hedefimizi sosyal belediyecilik uygulamalarımızla, çok kısa bir sürede başaracağız. Her gün sahada; İstanbul'un sosyal belediyecilik yerine, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle yönetilmesine isyan eden on binlerce vatandaşımızla dertleşiyoruz. Dün sokaklarda, bugün bu salonda tarihin ve vicdanın önünde İstanbullulara söz veriyoruz. 1 Nisan'dan sonra haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Bu şehirde artık hiç kimse haksızlığa uğramayacak, işten çıkarılmayacak. Geçmişten bu yana devam eden tüm sosyal destekleri çeşitlendirecek ve artıracağız. Sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını, kalıcı politikalarla gidereceğiz.'' şeklinde konuştu.

"Bu vatanın her kadını bizim kutsalımızdır"

Kadınların yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacaklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'un en büyük gücü; güçlü kadınları ve aileleridir. Biz de, Ailenin ve Kadınların İstanbul'u diyeceğiz. Kadınlar arasında, ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak, yarı zamanlı Belediye Başkanı'na yakışır. Bizim anlayışımızda kadınlar asla ayrıştırılamaz; çünkü bu vatanın her kadını bizim kutsalımızdır. Bu şehrin kadınları güçlü olacak. Yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacağız." dedi.

1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilere 100 bin lira hibe vererek, 'İstanbul'u Büyütecek Kadınlar'ı destekleyeceklerine vurgu yapan Kurum, "Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artırıyoruz. İşlerini büyütmek istediklerinde pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. İstanbul'da çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.'' sözleri ile kadınlara dair projelerini sıraladı.

"İstanbul'un kadınları asla yalnız yürümeyecek"

964 mahallede, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler açacaklarını müjdesini veren Kurum, "Şehrin en merkezi yerlerinde yapacağımız Emin Eller Durakları'nda da yavrularımıza göz kulak olacağız. Anne Çocuk Atölyeleri'nde annelerimizin ve yavrularımızın birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacağız. Büyükşehir aracılığıyla istihdam edeceğimiz tecrübeli ekiplerle, güvenilir bakıcı ve yardımcıya ihtiyaç duyan on binlerce vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Kadınlara özel kıraathaneler yaparak, ücretsiz kütüphane ve ikram hizmetiyle; bu mekanlarda kendilerine özel toplantı ve programlar icra etme imkanı sunuyoruz. İstanbul'un kadınları asla yalnız yürümeyecek. Çünkü Murat Kurum daima yanlarında duracak.'' dedi.

"İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak"

Çocuklar ile ilgili projelerine de değinen Kurum, "Bu şehir, 'Çocukların İstanbul'u olacak. Göreve gelir gelmez, şu anda 6 yaşa kadar olan ücretsiz ulaşım hizmetini değiştiriyoruz. Artık, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımıza da sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. Tüm devlet okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini biz yapacağız." şeklinde konuştu.

"Üniversite öğrencilerimize 10 bin TL burs vereceğiz"

İstanbul'un gençler için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların mekanı olacağını dile getiren Kurum, "Bu şehir, Gençlerin İstanbul'u olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Gençlerimize mevcut öğrenci tarifesine ek olarak, yüzde 40 daha indirim yapacağız. Artık öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa, aylık abonman ise 250 liradan 150 liraya düşecek. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri; yüzde 50'ye varan indirimlerle gençlerimizin emrinde olacak. Bizim dönemimizde hiçbir öğrencimiz; aile hasreti çekmeyecek. Memleketine giderken yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz. Öğrenci evlerinde kalan gençlerimize aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak zor olmayacak. Bu nedenle 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Büyükşehir bundan sonra diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle; Mekan İstanbul'ları hızla hizmete alacak. Gençlerimiz bol bol kitap okuyacak, araştıracak, sorgulayacak. Bunun için de büyükşehir, kitap ve ücretsiz internet hizmetiyle donatacağımız Kitaphane'leri ve kitap-kafeleri 39 ilçemizde süratle açacak. 'İBB BİKAHVE' uygulamamızı üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında kurarak, gençlerimizin kahvelerini çok uygun fiyatlarla içmelerini sağlayacağız.'' diyerek gençlerle ilgili yapacaklarından söz etti.

Kurum, gençlerin İstanbul'un yönetiminde sadece söz değil hak sahibi de olacaklarını belirtti. 'Projem İstanbul' uygulaması ile gençlerin 'İstanbul Araştırmalarını' ayni ve nakdi imkanlarla sahipleneceklerini ifade etti. Gençlerin üretime ve istihdama katkı vermeleri adına 'ilk işinin sermayesini' vereceklerini söyleyen Kurum, " 'İlk işim' kampanyamızla girişimci gençlerimiz, bizden hemen 100 bin lira hibe alacak ve işine başlayacak. İstanbul'un en merkezi alanlarında ilk ofisin bizden diyerek; tam 100 bin genç girişimcimize; tam donanımlı paylaşımlı ofisler sunuyoruz. Gençlerimiz yeni ofislerinde mesleklerini yapacak, iş stratejilerini buradan yönetecekler. Üniversiteli gençlerimize Belediyenin faaliyetlerinde saatte 200 lira gelir elde edecekleri yarı-zamanlı iş imkanları sunuyoruz ve gençlerimizi asla çaresiz bırakmıyoruz.'' dedi.

"Emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız''

İstanbul'un yeniden, vefanın şehri olacağının altını çizen Kurum, ''Büyükşehir büyüklerimizin ellerini asla bırakmayacak. Emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 lira destek ödemesi yaparak alışverişlerinde, sosyal hayatlarında, ulaşım ödemelerinde daima yanlarında olacağız. Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kuracağız. E-sağlık takip sistemiyle; yaşlılarımızın da her anında hep yanında olacağız. Büyüklerimizin sağlığını online olarak an be an takip edeceğiz. Özellikle de Alzheimer Hastalığı gibi takibe ihtiyacı olan büyüklerimizin sağlık durumları daima gözetimimiz altında olacak. İhtiyaç sahibi büyüklerimize evde yemek ve temizlik desteğiyle, hayır duası almak için koşacağız. Bakıma muhtaç anne-babalarımıza ve engelli kardeşlerimize geçici bakım hizmetini kesintisiz olarak vereceğiz.

İstanbul'un en kutsal görevini kimler yapıyor desem ne cevap verirsiniz? Ben yanıt vereyim. Büyüklerimizin, evde yemek ve temizlik hizmetini gören vefalı kardeşlerimiz yapıyor. Biz bakımını üstlendikleri büyüklerimizi ihtiyaç duydukları zamanlarda bir süreliğine evden alacak, tesislerimizde misafir edeceğiz. Bu vefalı kardeşlerimizi bir nebze de olsa rahatlatacağız.'' şeklinde konuştu.

"Engelsiz seferberlik ilan edeceğiz"

Engelsiz Sosyal Yaşam Alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını artıracaklarına dikkat çeken Kurum, "Göreve gelir gelmez, engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların ellerini, engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsünün inşasına süratle başlayacağız. İstanbul'umuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız; hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız. Otizmli bireyler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki Otizm merkezini, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz. Benim engelli kardeşim, şehrin her imkanından, eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. İstanbul erişilebilir bir kent olacak.'' dedi.

"Bozuk asansör ve merdiven dönemini sona erdiriyoruz"

Engellilerin duraklardaki yürüyen merdiven ve asansörlerin sürekli arızalı olmasından dolayı çile çektiğinin altını çizen Kurum, "Birkaç gün önce 3 kardeşimiz yürüyen merdiven yüzünden yaralandı. Ya orada sıkışan kardeşimiz engelli biri olsaydı. İnanın sonucu düşünmek bile istemiyorum. Biz işte bu 'bozuk asansör ve merdiven dönemini' sona erdiriyoruz, İstanbul'u bu utançtan kurtarıyoruz. Bizim dönemimizde tüm bu araçlar 7/24 kesintisiz çalışacak. Sadece duraklarda değil, her yerde sensörlü kent mobilyaları kullanacağız. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşimin, şehirde çok rahat ve kolay hareket etmesine imkan sağlayacağız. Yani engelliler şehre uyum sağlamayacak; İstanbul baştanbaşa engellilere uyacak. Engellilere 'Evde Bakım Hizmeti' kapsamında vereceğimiz eğitimlerle uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet edeceğiz.

Engelsiz spor merkezlerinin ve spor branşlarının sayısını artıracağız. Her ilçemize kuracağımız spor tesislerinde; engel gruplarına göre yeni spor salonları dizayn edeceğiz. Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyümüzü hemen kuracağız. Üretim tesislerimiz ve sanat okullarımızla kardeşlerimizin hayata uyumunu kolaylaştıracağız.'' sözleriyle konuşmasına devam etti.

"Şubeleri kapatılmış İSMEK'imizi özüne döndüreceğiz"

Önce eğitim diyeceklerini söyleyen Kurum, "Şu 5 yılda özünden uzaklaştırılmış, şubeleri kapatılmış İSMEK'imizi hemen özüne döndüreceğiz. Müfredatını güncelleyecek, eğitmen ve bina sayısını süratle artıracağız. Şimdi buradan eğitim fakültelerinde okuyan genç öğretmen adaylarımıza sesleniyorum. Belediyemizin eğitim projelerine sizleri davet edeceğiz; belli bir ücret karşılığı sizlere görevler vereceğiz. İSMEK, etüt merkezleri, kreş ve kütüphaneler gibi belediye hizmetlerimiz içerisindeki eğitim faaliyetlerine öğretmenlerimizi dahil edeceğiz. Hem alanları ile ilgili pratik yapma imkanı sunacağız; hem de öğretmen adayı üniversiteli gençlere ek bir gelir kapısı oluşturmuş olacağız. Ayrıca bundan sonra, memur öğretmenlerimize olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerimize de indirimli ulaşım desteği vereceğiz.'' diye konuştu.

"Ücretsiz insani su kullanma hakkını yüzde 50 artıracağız"

Su tarifelerinde de İstanbullulara müjde veren Kurum, "İstanbullular, kişi başı insani su hakkı olarak ayda 500 litre ücretsiz su kullanıyorlar. Bu miktarı, dünya standartlarına getirecek, yarı yarıya artıracak ve tam 750 litreye çıkaracağız. Yeni tarifelerimizle de vatandaşımızın yanında olacağız. Genç Tarifeyle öğrenci evlerinin, Vefa Tarifesiyle 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin, Büyük Aile Tarifesi ile kamu kurumlarından sosyal destek alan kardeşlerimizin 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın yüzde 50'si büyükşehirden olacak. Bugün, 237 lira olan faturalarınızı, 118 lira olarak ödeyeceksiniz. Küçük Esnaf tarifemizle 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulayacağız.'' dedi.

" 'Kültür, Sanat ve Turizm ile yaşayan bir İstanbul'a ulaşacağız"

İstanbul'un kültür sanat hayatını daha da geliştirecek projelere hızla başlayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "İstanbul'un kültürel planlamasını yapacak, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracak, turizm potansiyelini en yüksek seviyeye çıkaracağız. Genç sanatçılar için; 'İstanbul Kültür-Sanat Ekosistemini' güçlendireceğiz." dedi.

"Kültür, sanat ve turizm havuzumuzu, çevre ilçelerimize doğru yayacağız"

Bir bölgede yoğunlaşan kültür, sanat ve turistik ziyaretlerin İstanbul'un geneline yayılması için çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Kültür, sanat ve turizm havuzumuzu, çevre ilçelerimize doğru hızla yayacağız. İstanbul'u dünyanın en popüler üç destinasyonundan biri haline getirmek için; kamu-özel sektör, yerel yönetim, üniversite ve turizm kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak İstanbul Turizm Şurasını yapacak ve İstanbul Turizm planlamamızı tamamlayacağız. İstanbul Boğaz Hattı boyunca; gastronomi, müzik gibi etkinliklerin yer alacağı Uluslararası Boğaziçi Festivalini hayata geçireceğiz." diyerek konuşmasına devam etti.

"Anadolu Kültür Merkezi'ni sizlere kazandıracağız"

Atatürk Kültür Merkezi'ne benzer bir yapının Anadolu Yakasına da kazandırılacağını sözlerine ekleyen Kurum, "Havalimanı yakınına farklı uygulamalar için kullanılabilcek bir Fuar ve Kongre Merkezi açacağız. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Kültür Merkezi'ni Ataşehir'de 'Gümrük' olarak bilinen mevkide sizlere kazandıracağız. İstanbul'a biri Anadolu Yakasına olmak üzere, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli 2 yeni konser alanını da hediye edeceğiz. İstanbul'umuzun atıl duran tiyatrolarını harekete geçireceğiz; bu şehrin tiyatro sahnesi eksikliğini gidereceğiz. 2 yeni tiyatro sahnesini daha bu şehre kazandıracağız." dedi.

"İstanbullu genç sanatçılarımıza ilk eser desteği vereceğiz"

Amatör sanatçılara her türlü desteğin verileceğini söyleyen Murat Kurum, "İBB Kültür Merkezlerinin sahnelerini amatör tiyatro gruplarına ücretsiz olarak açacağız. İstanbul Kültür Akademisi'ni kuracağız. Şehrimizi konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek vereceğiz. Ayrıca İstanbul kültürü noktasında uzman insan kaynağımızı da kendi bünyemizde yetiştireceğiz. İstanbullu genç sanatçılarımıza ilk eser desteği vereceğiz. Genç sanatçılarımıza yurtiçi ve yurt dışı eğitim desteği verecek, sokak sanatçılarımızın yanında olacağız." sözleriyle konuşmasına devam etti.

"3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kuracağız"

İstanbullulara 7/24 hizmet edecek 3 yeni şehir kütüphanesinin kurulacağını belirten Kurum, "Dış mekanlarıyla, açık yeşil alanlarıyla, ikramlarıyla; okuma sevdalılarına 7/24 hizmet edecek 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kuruyoruz. Her ilçemizde en az 1 çocuk kütüphanesi açıyor; içinde güncel kitapların da yer aldığı e-kitap platformunu oluşturuyoruz. Bu şehrin hafızası olan sahaflara ve antikacılara destek olmak için, her iki yakanın farklı alanlarında yeni sahaf ve antikacılar çarşıları kuruyoruz. Gastronomi kültürünü yaşatmak için her ilçeye trafiğe kapalı lezzet sokakları oluşturuyoruz." dedi.

Kaybolmaya yüz tutmuş tarihi yapıların da ihya edileceğini belirten Kurum, "Kaybolmaya yüz tutan tüm cami, türbe, hazire, eski mezar ve tarihi çeşmelerimizi ihya ediyoruz. Tarihi surlarımızın asıllarına uygun şekilde yeniden ihyası için hem bölgedeki bostanları hem de çevre binaları tarihi dokuya uygun şekilde düzenleyeceğiz. Kalelerimizi de ihya edecek; Fetih yolunu yeniden canlandıracağız." şeklinde sözlerine devam etti.

"2016 yılında temeli atılan, 2019'da kaba inşaatı biten İstanbul Müzesi'ni hızla tamamlıyoruz"

İstanbul'un müzeler şehri haline getirileceğini sözlerine ekleyerek, "Bugün adeta bir açık hava müzesi gibi olan İstanbul'umuz; bir müzeler şehri oluyor. 2016 yılında temeli atılan, 2019'da kaba inşaatı biten; ancak 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi'ni hızla tamamlıyoruz. Yenikapı Arkeoloji Müzesini, İstanbul Gravür Müzesi'ni, Etkileşimli İstanbul Biyografi Müzesi'ni ve İstanbul Gastronomi Müzesini kuruyoruz. Gastronomi merkezimize hem lezzetlerimizi tanıtacak hem de bu alanda çalışmak isteyen insanımıza mesleki eğitimler vereceğiz." dedi.

"Nefes İstanbul projelerimizle İklim Dostu İstanbul'u müjdeliyoruz"

Daha yeşil ve daha güzel bir İstanbul inşa edileceğini dile getiren Murat Kurum, " 'Nefes İstanbul' projelerimizle 'İklim Dostu İstanbul'u müjdeliyoruz. 2040 yılı hedefimizin net sıfır emisyon olduğunu buradan ilan ediyoruz. 39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artırıyor, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarıyoruz." diyerek konuşmasına devam etti.

"45 milyon metrekare yeşil alan üretme sözü tutulmadı"

Mevcut yönetimin İstanbul'un yeşil alanlarının artırılmasına yönelik sözlerini de tutmadığını dile getiren Kurum, " '15 yeni yaşam vadisiyle 20 milyon metrekarelik yeşil alan açma sözü; kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 katına çıkarma vaadi; toplam 45 milyon metrekare yeşil alan üretme sözü' tutulmadı. 5 yılda geldikleri sonuç kendi ifadeleriyle bile sadece 9,4 milyon metrekare. Bu doğru olsa bile, vaatlerinin ancak yüzde 20'sini yapabilmişler demektir. Oysa 'Kazandırdık' dedikleri 9,4 milyon metrekare yeşil alanın bile; 6,5 milyon metrekaresi zaten daha önce bizim dönemimizde yapılmıştı. Yani ürettikleri yeşil alan aslında sadece ve sadece 3 milyon metrekaredir. Yani mevcut yönetim, vaadinin sadece yüzde 6,5'unu yapabilmiştir. Biz ise İstanbul'umuza, onların şişirilmiş söylemleriyle ulaşabildikleri yeşil alanı, sadece tek projede kazandırıyoruz. Güngören'den daha büyük ve neredeyse Beyoğlu kadar geniş bir parkı, İstanbul'umuza hediye ediyoruz." şeklinde konuştu.

"8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alana sahip İstanbul Botanik Bahçesi tüm Türkiye'nin sembolü olacak"

Dünyanın sayılı tematik parklarından birinin İstanbul'a inşa edileceğini sözlerine ekleyen Murat Kurum, "8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alana sahip bu alanın ismi; İstanbul Botanik Bahçesi olacak. İstanbul Botanik Bahçesi; sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin sembolü olacak. İstanbullular ulaşımı çok kolay olan bu parkın içindeki 10 kilometre monoray hattı ve 1 kilometre füniküler hattıyla, keyifli bir gezinti yapabilecekler. Dileyenler 12 km bisiklet yoluyla ve spor alanlarıyla gün boyu doğada spor yapabilecekler. Atlı spor alanları, paintball parkuru, dağ bisikleti rotaları, adrenalin parkları da bir arada bulunacak." dedi.

"Mahalle Bahçeleri ile 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız"

İstanbul'un 964 mahallesinin faydalanacağı 'Mahalle Bahçeleri'nin süratle açılacağını ifade eden Kurum, "Bu bahçelerde çocuklarımız güvenle oynayacak, spor yapacak. Mahalle kültürümüz bu alanlarda güçlenecek. İstanbul'umuza yaklaşık 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak bu projelerimizde; uygun olanların altına katlı kapalı otoparklar yaparak İstanbul'un otopark ihtiyacına da büyük oranda cevap vermiş olacağız. Dahası bu Mahalle Bahçeleri, muhtelif afet zamanlarında geçici toplanma alanlarına dönüşecek." dedi.

"Esenler Otogarı'nı bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz"

Şehrin ihtiyaçlarına cevap vermeyen Esenler Otogarı'nın taşınacağını belirten Kurum, "Burayı bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz. Bu parkın içinde atölyeler, bilim merkezi, kuluçka merkezi, kütüphane, aşevi yer alacak; altında ise otoparklar bulunacak. Çevredeki ulaşım rahatlayacak." diyerek konuşmasına devam etti.

"İstanbullular denizin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak"

6,2 milyon metrekarelik kıyı şeridinde çevre düzenlemesinin yapılacağının altını çizen Murat Kurum, "Tarihi Haydarpaşa Tren Garı'ndan başlayıp Kadıköy Meydanı'ndan Moda'ya uzanan kıyı hattını, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortak bir projeyle düzenliyoruz. Haydarpaşa-Kadıköy Meydanı-Moda arasındaki aksta; İstanbullular denizin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak. Yine Bostancı'dan başlayan yeşil sahil bandını, Pendik'te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandırıyoruz.

Pendik, Haliç, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar'ın kıyılarını, ilçe belediyelerimizle birlikte düzenliyoruz. Bu alanlarda da doğa yürüyüş parkurları, halk plajları ve kamp alanları açıyoruz." dedi.

"Hedefimiz İstanbul'u sıfır atığın model şehri yapmak"

İstanbul'u sıfır atığın model şehri yapma hedefiyle çalışacaklarını belirten Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde küresel bir çevre seferberliğine dönüşen "Sıfır Atık", en büyük projelerimizden biri olacak. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, şehir planlamadan su yönetimine her projemizde; sıfır atık hedefi merkezde yer alacak, şehrimiz her gün daha yaşanabilir olacak. Bu yolda; her ilçemizde atık geri kazanım merkezleri kuruyoruz. İstanbul'un atıklarının tamamını dönüştürüyoruz. İstanbul'umuza yeni RES, GES ve JES'ler kuruyor; ek olarak 2 adet 3'er bin tonluk katı atık yakma tesisi ve 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisiyle; İstanbul'un doğasını koruyoruz. Hedefimiz açık ve net. Bu şehir enerjisini kendisi üretecek, millete ve çevreye asla yük olmayacak." diyerek konuşmasını sürdürdü.

"Üreticilerimize canlı hayvan, tohum, fide, gübre, zirai ilaç ve mazot destekleri, gezici veteriner hizmeti sunacağız"

İstanbul'un köylerinin kırsal kalkınma projeleri ile kalkındırılacağını sözlerine ekleyen Kurum, "Şehir merkezi ve kırsala bütüncül bir yaklaşım getiriyor; sürdürülebilir yönetim sistemini kuruyoruz. Köylerimizi potansiyellerine göre değerlendiriyor; en yüksek üretkenliğe ulaştırıyoruz. Bakanlığımızla birlikte; 'Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Planlaması' yapacağız. Tarım arazilerimizin her metresini değerlendireceğiz. 1 Nisan itibariyle; her bir kırsal mahallemizi: 151 Tematik Köy Projesi ile kucaklıyoruz. Tarımsal üreticilerimize canlı hayvan, tohum, fide, gübre, zirai ilaç ve mazot desteklerini artırıyoruz. Hayvancılık bölgelerinde; gezici veteriner hizmetini İBB eliyle sunuyoruz." dedi.

"Çiftçilerimizin ürünlerine yüzde 100 alım garantisi vereceğiz"

Çiftçilere yüzde 100 alım garantisi verileceğinin altını çizen Kurum, "Kuracağımız yöresel pazarlarda ve E-Pazaryerlerinde çiftçimize doğrudan satış imkanı sunacağız. Çiftçilerimiz için en güvenilir depolama şekli olan 'Lisanslı Depo' hizmetini hayata geçireceğiz. Tüm su havzalarında, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle arıcılık faaliyetlerini teşvik edeceğiz. Eğitim, tohum, kovan ve arı desteği vereceğiz. Balıkçılıkla uğraşan kırsal mahallelerde, balıkçı barınaklarımızı arttırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Her kırsal mahallemizi birer turizm rotası haline getiriyoruz"

Kırsal alanların turizm potansiyelinin artırılması için geliştirilen projelere değinen Kurum, "Her kırsal mahallemizi birer turizm rotası haline getiriyoruz. Bu alanlardaki özgün yapıları da yeniliyoruz. Çocuklarımızın meyveyi, sebzeyi dalından yiyeceği, yumurtayı kümesten toplayacağı Çocuk Köylerimizin tasarımlarını tamamladık. Bugün en güzel örneği Üsküdar'da olan Çocuk Köylerini 39 ilçemize de kuruyoruz. Kırsalda her mahallemizde; GES, RES, JES gibi yenilenebilir enerji tesisleri kuracağız. Üretimin en önemli girdisi olan enerji ihtiyacını çevreci ve temiz yoldan karşılayacağız." dedi.

"İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz"

İstanbul için hayati olan sürdürülebilir su yönetiminin sağlanacağını dile getiren Kurum, "İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz. Toplamda 1 milyon 200 bin tonluk 64 yeni su deposu ile arıtılmış su depolama kapasitemizi yüzde 40 artırıyoruz. 27 içme suyu terfi istasyonunu hizmete alıyor; 700 km isale hattını süratle inşa ediyoruz. Bu sayede; şehrimizin temiz su kapasitesini 5 yılda, tam yüzde 21 arttıracağız. İklim krizi olsa da; bundan böyle 'su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul'un' sözünü veriyoruz. Üstelik bunları gerçekleştirirken, aktif karbon filtreleme sistemlerimizi tüm dağıtım hatlarına yayıyoruz. Yani, her abonemizin kapısına kadar doğal kaynak suyu kalitesinde suyumuzu ulaştıracağız." diyerek konuşmasına devam etti.

"Marmara Denizimize arıtmadan geçmemiş tek bir damla atık su akmayacak"

Denizleri korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmakta kararlı olduklarını dile getiren Kurum, "İlk 5 yılımızın sonunda; Marmara Denizimize ileri biyolojik arıtmadan geçmemiş tek bir damla atık su akmayacak. İlk iş olarak; bu öngörüsüz başkanın, 'yaprakların kendisini alkışlayacağını vehmederek garip bir Temel Atmama Töreniyle' durdurduğu Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisini açıyoruz. Silahtarağa'yla birlikte 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi daha bu şehre kazandırıyoruz. Bu tesisler sayesinde, İstanbul'un atık sularını denize deşarj etmiyor, yeniden değerlendiriyoruz. İleri biyolojik arıtma tesisinden çıkacak çamuru dahi hesap ettik. Tuzla ve Odayeri'ne kuracağımız toplam 1600 tonluk 2 adet çamur yakma tesisi ile; çamuru temiz enerjiye çeviriyoruz. Yine yağmur suyu hasat sistemleri ve deniz suyu arıtma tesisimizi kuruyoruz. Su havzaları ve deniz ekosistemlerini rehabilite ediyoruz." dedi.

"7'den 70'e sporla yaşayan bir İstanbul vadediyoruz"

"Sağlıklı nesiller için 7'den 70'e sporla yaşayan bir İstanbul vadediyoruz." diyen Kurum, "Göreve gelir gelmez 'Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!' diyerek çalışmaya başlayacağız. Altyapımızı kurarak, şehrimizi uluslararası tüm spor organizasyonlarına hazırlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliği yapacağız. Olimpiyat Master Planını tekrar gözden geçirerek ulaşım akslarını, konaklama imkanlarını ve spor tesislerini geliştireceğiz. Olimpiyat köyü, su sporları merkezi, jimnastik merkezi, velodrom gibi tesisleri; 5 sene içinde tamamlıyor; İstanbul'umuzu olimpiyatlara tam hazır hale getiriyoruz. Her branşı içinde barındıran İstanbul Cup'ı yeniden başlatıp, geleneksel hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"964 mahallemize spor tesislerini süratle inşa edeceğiz"

İstanbul'u bisiklet ve yürüyüşün şehri yapmak için geliştirilen projelerine değinen Murat Kurum, "Bisiklet yolu uzunluğumuzu 2029'a kadar 1000 kilometreye, 2034'e kadar ise 1500 kilometreye çıkarıyoruz. 964 mahallemize farklı olimpik branşlara hitap eden spor tesislerini süratle inşa edeceğiz. Bu tesisleri, halkımızın uygun fiyatlarla, hatta ücretsiz kullanmasını sağlayacağız." dedi.

Her ilçenin ayrı bir branşın merkezi yapılacağını dile getiren Kurum, "Tesislerimizi, amatör spor kulüplerimizle birlikte planlıyor; kendilerine tesis, malzeme ve ulaşım desteği veriyoruz. Olası bir afet anında ise bu alanları kullanacağız. Bulundukları mahalleye hava ulaşım merkezi ve geçici barınma alanı olarak tasarlayacağız." şeklinde konuşmasına devam etti.

E-Spor'un tüm şehre yaygınlaştırılacağının altını çizen Kurum, "E-spor geliştiricileriyle iş birliği yapıp daha çok gencimizi e-spor içerikleriyle buluşturuyoruz. Sağlıklı nesiller için; tüm İstanbullular için sporda yetersiz değil, rakipsiz İstanbul diyoruz." dedi.

"1 Nisan'dan 'algı belediyeciliği' değil, 'gerçek belediyecilik' yapacağız"

Bugüne kadar verdiği her sözü tuttuğunun altını çizen Murat Kurum, "1 Nisan'dan sonra da birileri gibi 'algı belediyeciliği' değil, 'gerçek belediyecilik' yapacağız. Haksızlıktan yana değil, daima adaletten yana olacağız. Ayrı gayrıdan değil, birlikten yana duracağız. Öngörüsüz değil, daima vizyoner olacağız. Kibirli değil mütevazı olacağız. Zorlaştırmayacak, kolaylaştıracağız. Milletin değerlerine daima saygılı olacağız. Murat Kurum kardeşiniz; 'Bakarız' değil, 'yaparız' diyecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Sadece gerekenleri değil, hep daha fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, halkına bağlı olacak. Bahane değil, çözüm bulacak. Daima yapan, daima üreten, daima hizmet eden tarafta olacak. Ve bu şehre kazandırdığı her hizmetten sonra; inşallah yediden yetmişe tüm İstanbulluların hayır dualarını alacak." diyerek konuşmasını tamamladı.