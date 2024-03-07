Parkta bir gencin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

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