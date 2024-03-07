Parkta bir gencin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 17:42, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 17:41
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.