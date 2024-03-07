Proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuz yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2024 18:07, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 18:18
2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer
alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaktır. Başvuruda bulunanlar;
müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinden
yalnız biri için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunanlar, en fazla10 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.