Proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzu yayımlandı

2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaktır. Başvuruda bulunanlar; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinden

yalnız biri için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunanlar, en fazla10 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

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