Bakan Yerlikaya: Cezaevlerindekilerin yaklaşık yüzde 30'u zehir taciri

İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya: Cezaevlerindekilerin yaklaşık yüzde 30'u zehir taciri

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, "Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 18:58, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 19:50
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Cezaevlerindekilerin yaklaşık yüzde 30'u zehir taciri

Yerlikaya, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart seçimlerinde Konya'dan yine rekorların geleceğine inandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Savaş Özdemir'in gecesini gündüze katarak çalışacağından emin olduğunu aktaran Yerlikaya, yerel yönetimde birliktelikle her geçen yıl daha güzel hizmetlerin kazandırılacağını dile getirdi.

Yerlikaya, günlerin çok hızlı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim bir ittifakımız var, Cumhur İttifakı. Liderlerimiz, 'Bizim ittifakımız asla hesabi olan bir birliktelik değil.' diyor. 'Bizim ittifakımız hasbidir. Cumhurun gönlünde ne varsa bizim ittifakımız da odur.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı'mız, Sayın Devlet Bahçeli ve bütün parlamentodaki o büyük güç, sayenizde 14 ve 28 Mayıs'ta tecelli etti. Artık her gün bir önceki günden büyük bir coşku, aşkla 31 Mart akşamını bütün belediyelerde inşallah Cumhur İttifakı adaylarıyla taçlandırmak için canla başla çalışıyoruz."

Bakanlık görevinin kendisine tevdi edilmesiyle, bu emaneti en güzel şekilde taşıyabilmenin gayretini gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, yani 600 bin İçişleri ailemizle Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kara ve deniz vatanda gece gündüz demeden, durmadan, ışığı sönmeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Başta hain terör örgütü PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKB aklınıza ne gelirse, alfabede hangi harf varsa, terör örgütlerinin tamamının nefesini kesip etkisiz hale getirmek, yakaladığımızda adalete teslim etmekte kararlıyız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

- "PKK'nın sonunu getirdik"

Ardından Ilgın'da düzenlenen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Yerlikaya, millete hizmet etme heyecanıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin huzuru için kararlılıkla çalıştıklarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."

- "Türkiye'de cezaevlerinde 309 bin kişi var"

Yerlikaya, zehir tacirlerine de savaş ilan ettiklerini belirterek, "Yani onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Yerlikaya, memleketi Kadınhanı ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni'nde, memleketinde bulunmaktan dolayı duygulu olduğunu söyledi.

İlçede yatırımı devam eden hizmetlerin takipçisi olacağını kaydeden Yerlikaya, seçimde en yüksek oyun memleketinden çıkmasını istedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yerlikaya ve protokol üyeleri, butona basarak kentsel dönüşüm alanındaki çalışmayı başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber