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'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek dolandırdılar

"Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs, Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 19:32, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 19:34
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'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan "görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan ve verilen reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirilerek yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığı iddiası ile başvuran vatandaşın ihbarı doğrultusunda çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince müşterek yürütülen 4 aylık planlı çalışma neticesinde şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları, aktardıkları bu parayı kendi aralarında dolaştırdıkları sonrasında kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların bu yöntemle Karabük dahil olmak üzere 18 ilde toplamda 23 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 9 hedef şahsa yönelik Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüpheli şahsılardan 1 şahıs alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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