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Belgesellere konu olan Yaren'in ardından eşi Nazlı da geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Amca ile 13 yıllık dostluğu dünyanın gündemine oturan Yaren'in eşi Nazlı da Adem Amca'nın yanına geldi. Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın buluşma anı an be an kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 20:09, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 20:08
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Belgesellere konu olan Yaren'in ardından eşi Nazlı da geldi

Baharla birlikte tüm Türkiyenin merakla beklediği Adem Amca ve Yaren Leylek'in kavuşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Türkiye'de gündem olan bu kavuşmanın ardından Yaren Leylek'in eşi de dün akşam saatlerinde yuvaya ulaştı.

Lüylek Köyü'nde 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek bu dostluğu ile gönüllere taht kurmuştu. Yaren her yıl göçten dönünce Eskikaraağaç'taki yuvasına konarak yazı bu köyde geçiriyor. Yaren her sabah balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte balığa gidiyor.

Her yıl göçten ilk önce Yaren gelirken bir kaç gün içinde eşi Nazlı'da onun yanına ulaşıyor.

Bu yılki kavuşmaları ise dün gerçekleşti. Karacabey Belediyesinin yarenleylek.com üzerinden açtığı canlı yayında Yaren'i ve eşini aynı anda görenler büyük mutluluk yaşadı.

O anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyadan duyurdu. Alper Tüydeş, sabah saatlerinde "Yaren Leylek eşini bekliyor" diye bahsetmişken akşamüstü eşi Nazlı da köydeki yuvasına kondu. Böylece altı ay sonra yeniden yuvada buluştular. O anlar da an be an kayıt altına alındı. Tüydeş, ikilinin çok mutlu olduğunu ifade etti

Bu arada bu yılki kavuşma sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yavrulara yeniden verici takmayı planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bundan 13 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikaye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

Turizme de katkısı var

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek'in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu. Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebiliyor.

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